L'entreprise Vitaminwater a lancé un concours qui défie les internautes de vivre sans smartphone pendant une année. Il s'agit surtout d'une manière pour la société de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux.

« Abandonnez votre smartphone et gagnez 100 000 dollars. » En lisant le site de Vitaminwater, on pourrait penser que cette entreprise s’apprête à offrir cette somme à quiconque sera prêt à se passer de son téléphone pendant 365 jours d’affilée.

Vitaminwater, une marque de boisson vitaminée détenue par le groupe Coca-Cola, a tweeté le 11 décembre dernier au sujet de ce concours qui consiste surtout en un gros coup de communication.

Toutes les personnes qui souhaitent tenter de gagner cette somme doivent écrire une publication sur Instagram ou Twitter mentionnant les hashtag #NoPhoneForAYear et #contest. La publication doit contenir les raisons pour lesquelles les internautes veulent se passer de leur smartphone et ce qu’ils ou elles feraient de ce temps libre.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead ? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX

— vitaminwater® (@vitaminwater) December 11, 2018