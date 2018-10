Le mode Vision de nuit de l'appareil photo du Google Pixel 3 peut être testé dans une de ses versions en cours de développement. Et cette application pas terminée est déjà bluffante.

Lors de sa conférence de rentrée, Google a fait sensation avec les capacités photographiques de ses Pixel 3 et Pixel 3 XL. Une première impression que nous avons pu confirmer lors d’un test plus poussé : les smartphones de Google sont particulièrement compétents pour travailler les clichés que vous prenez avec goût et justesse, le tout avec un unique capteur. Une fonctionnalité prévue pour le mois de novembre manquait pourtant à l’appel : le mode Vision de nuit.

Grâce à un développeur du forum XDA, une version d’essai de ce mode peut être téléchargée sur un Pixel 3. L’application a été signée par le développeur et n’a pas le même nom que la caméra : elle ne remplacera pas votre caméra officielle qui sera mise à jour par Google. Nous nous sommes empressés d’essayer et… les résultats sont bluffants.

Et si on testait le mode Vision de nuit du Pixel 3 en version preview ? 🙀 https://t.co/GfGLOzMVbA — Numerama (@Numerama) October 26, 2018

Le mode Vision de nuit est exactement ce qu’il nomme. Une fois activé, le Pixel 3 va vous demander de ne pas bouger pendant qu’il capture toute la lumière qu’il peut trouver dans la scène. Il va ensuite compiler toutes ces informations et appliquer plusieurs filtres pour enlever le bruit généré par l’opération, générant au passage des détails en les interprétant grâce à de la recomposition d’image. Cette dernière technique est utilisée dans le mode Super Zoom.

Et si ce mode a été pensé pour des scènes sombres ou nocturnes, nous l’avons poussé dans ses derniers retranchements avec des clichés pris à la rédaction dans une pénombre quasi-totale. Nous avons pris également des clichés de comparaison avec un iPhone XS Max, excellent photophone d’Apple, qui n’a pas cette fonctionnalité logicielle.

Essais du mode Vision de nuit du Pixel 3

Le premier challenge est en conditions d’éclairage modérées. Nous avons juste fermé les stores à lamelles d’une salle de réunion. On s’aperçoit que le smartphone de Google va tout de même chercher à mieux exposer la scène, même si l’iPhone XS Max s’en sort déjà très bien (à l’œil nu, nous ne voyons pas aussi bien dans la pièce).

Le deuxième challenge est déjà un peu plus corsé. Dans une salle dédiée au tournage vidéo de la rédaction, nous avons obscurci les fenêtres avec des draps noirs. Seul un petit filet de lumière passe par la porte entr’ouverte. L’iPhone XS Max va tenter de faire ce qu’il peut pour éviter une photographie trop saturée de bruit. Le Pixel 3 va… chercher à tout prix la lumière et appliquer sa magie. Et ce n’est pas encore la version finale de l’application.

La dernière situation était la plus problématique. Nous avons fermé la porte de la salle d’eau pour créer un noir total. Nous nous sommes ensuite éclairés très légèrement avec un smartphone et nous avons pris le cliché de face, dans le miroir. L’iPhone XS Max ne voit quasiment rien, alors que le Pixel 3 en mode vision de nuit saisit des détails qui étaient même invisibles pour nous. Les couleurs du pull sont bonnes.

Une interrogation nous vient à l’esprit en conclusion de ces premiers essais sur une version de Vision de nuit loin d’être finale. La première concerne l’utilité réelle de ce mode pour de la photographie. En effet, s’il est impressionnant, les clichés finaux pris dans des conditions extrêmes ne sont pas beaux. Il faudra voir à quel point le Pixel 3 s’en sort pour saisir des scènes intéressantes de vie nocturne avec ce mode. Il pourrait également être utilisé pour d’autres tâches que de la photographie : exploration, travaux dans des zones sombres, reconnaissance d’un chemin obscur avant de l’emprunter…

Réponses dans quelques semaines avec la version définitive.

Les Pixel 3 sont vendus à partir de 859 €.