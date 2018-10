L'Élysée a-t-il fait effacer à distance certains SMS sur le smartphone d'Alexandre Benalla ? C'est ce qu'a semblé suggérer l'intéressé aux juges, en racontant une scène survenue lors de sa garde à vue.

C’est un compte-rendu stupéfiant qu’a livré le journal Le Monde dans son édition du 24 octobre. Revenant sur l’affaire Benalla, qui a été le feuilleton politico-judiciaire de l’été, le quotidien du soir révèle que des SMS se trouvant dans le smartphone de l’ex-chargé de mission travaillant pour le cabinet du président de la République — et donc Emmanuel Macron — ont disparu sans explication.

« On a pu constater que des SMS disparaissaient au fur et à mesure », a raconté le 5 octobre dernier Alexandre Benalla aux juges instruisant l’enquête pour des faits de violences volontaires. « La date apparaissant sur le téléphone a même changé, elle était notée 1970 », a-t-il ajouté. Ces suppressions mystérieuses ont eu lieu lors de sa garde à vue en juillet, est-il précisé.

Qualifiant de « troublante » cette scène décrite aux magistrats, et qui fuite aujourd’hui dans la presse, le journal précise que le terminal en cause est un « téléphone professionnel » (la marque n’est pas précisée) et que la consultation se faisait « avec les policiers », qui avaient donc vue sur l’écran. Le journal s’interroge alors : « S’agissait-il d’une prise de contrôle à distance depuis le Palais de l’Élysée ? ».

Au regard de la proximité qu’entretient Alexandre Benalla avec Emmanuel Macron (ce qui pose par ailleurs certaines problématiques de sécurité inattendues lorsque l’on se sert d’une application de rencontres ayant des fonctionnalités de géolocalisation), l’exécutif aurait des raisons objectives d’intervenir afin de protéger le chef de l’État de cette affaire, vu les enjeux et leur portée médiatique.

Cela ne veut évidemment pas dire que l’Élysée est effectivement intervenu en ce sens — les effets politiques et judiciaires pourraient décupler la gravité de l’affaire, si ces agissements étaient prouvés. Le Monde laisse en tout cas cette question en suspens, en parlant de messages qui « semblent être effacés à distance ». Par contre, l’on peut se demander si une telle action est possible.

C’est techniquement possible

Sur le plan technique, il est possible de procéder à distance à la suppression de SMS, mais cela requiert de satisfaire certains préparatifs en amont et pendant ladite manipulation. En clair, ce qu’il est possible de faire dans un environnement contrôlé, sans contrainte particulière, n’est peut-être pas nécessairement reproductible dans une posture entravée, comme une garde à vue.

Les smartphones et les applications offrent de nos jours des possibilités de prise de contrôle assez poussées. C’est ce que nous suggère Nicolas, un ingénieur télécoms et réseau contacté à ce sujet. Les terminaux actuels permettent d’être gérés à distance, une approche qui est plus aisée pour le tout-venant qu’une hypothétique commande réseau envoyée pour supprimer des SMS.

Un outil de télémaintenance comme TeamViewer permet cela. Dans nos tests, sur Android, nous avons pris le contrôle d’un ordinateur depuis le smartphone et inversement. Dans ce cas-là, nous avons même pu supprimer des textos présents dans le mobile depuis l’ordinateur, en quelques clics à peine, les actions de la souris à l’écran remplaçant les actions réalisées par le doigt sur la surface du téléphone.

Mais est-ce que c’est par ce type de canal que les suppressions de SMS ont lieu, si elles sont avérées ? Impossible à dire : dans le cas de TeamViewer, les prérequis sont nombreux : il faut que le smartphone soit connecté en 4G (ou par une liaison quelconque à Internet) et que les logiciels adéquats soient installés sur le téléphone et sur le PC. En outre, les identifiants uniques associés à chaque appareil doivent être connus des différentes parties.

Ces identifiants sont requis pour savoir qui se connecte à qui. Ensuite, dans le cas de TeamViewer, il faut valider la demande de connexion côté mobile lorsque la requête part de l’ordinateur. En outre, il faut qu’au moment de l’établissement de la connexion le mobile soit actif, avec l’écran allumé. Plusieurs notifications successives sont aussi visibles à l’écran pour indiquer ce qui se passe.

Il convient toutefois de noter qu’il est possible de configurer un accès permanent, par exemple de PC à PC (ou PC depuis mobile). TeamViewer propose aussi un accès sécurisé sans surveillance, de façon à permettre aux administrateurs de configurer un accès permanent aux appareils Android distants, sans que l’intervention de l’utilisateur final ne soit nécessaire.

Contrôle du mobile et accès aux SMS

Ces conditions préalables remplies, qui ne sont peut-être pas aisées à remplir pendant un séjour au poste, il a tout à fait été possible de supprimer un SMS sur l’application Signal ou toute une conversation. En fait, dans la mesure où l’on a le contrôle total, on peut faire exactement la même chose qu’avec le smartphone en main. Et cela, sur un simple terminal grand public.

Nous ne savons pas si c’est de cette façon qu’ont été supprimés les SMS reçus et envoyés par Alexandre Benalla.

Plusieurs interrogations qui permettraient d’affiner la réflexion n’ont pas de réponse : quel est le modèle du smartphone (il est à noter que TeamViewer existe aussi sur iOS et macOS) ? Ce téléphone professionnel disposait-il d’un environnement spécial et sécurisé, ce qui ne serait pas surprenant vu la place occupée par l’intéressé à l’Élysée ?

Un communiqué d’Ercom, une entreprise française qui propose des solutions de sécurisation des communications, laisse la porte ouverte à cette possibilité. Il est en effet indiqué que Ercom équipe « l’Élysée de smartphones sécurisés par Cryptosmart afin de sécuriser les terminaux et les communications mobiles de ses 400 collaborateurs ».

Dans la page de présentation de Cryptosmart, il est expliqué que « l’administrateur peut gérer toutes les fonctionnalités à distance » et qu’il peut aussi procéder à un « effacement à distance », de façon à supprimer la totalité du contenu du terminal. L’usage de Cryptosmart dans cette affaire (ou d’un système équivalent) n’est toutefois pas avéré. Et si Alexandre Benalla y a accès, il ne s’en servait peut-être pas.

Contactée pour des précisions sur le fonctionnement de Cryptosmart, Ercom n’a pas donné pour l’heure suite à nos questions.

Questions encore en suspens

Ces éléments visaient avant à montrer la faisabilité technique de la manipulation, mais pas de trancher le sujet, dans la mesure où plusieurs inconnues demeurent dans cette équation ; et si l’accent a été mis sur un logiciel grand public qui a servi d’exemple, d’autres outils peuvent également faire la même chose de façon encore plus simple.

Il est aussi possible, comme le fait remarquer l’un de nos lecteurs, Romain, de contrôler et d’effacer à distance le contenu que l’on souhaite, interdire des applications, en installer de force ou encore supprimer des données (utile en cas de perte d’un téléphone d’entreprise), avec une application de gestion de terminaux mobiles (Mobile Device Management), sur un iPhone ou un terminal Android par exemple.

En poussant la réflexion, l’on pourrait aussi envisager que des moyens spéciaux de l’Élysée — Alexandre Benalla a renvoyé la patate chaude au commandement militaire du Palais, dirigé par le général Éric Bio-Farina — ont été engagés sur ce dossier précis. La présidence de l’Élysée et plus généralement l’État ne manquent pas de moyens en la matière. Mais il ne s’agit ici que de spéculations.

Aux juges, Alexandre Benalla a en tout cas fait comprendre que « certaines fonctions d’administration », protégées par des codes d’accès, pouvaient être pilotées à distance. L’intéressé a invité les magistrats à se tourner vers la présidence de la République. « S’il y a des codes qui ne fonctionnent plus, il faut s’adresser à l’Élysée, ils ont dû changer les codes à distance », a-t-il dit.

Quant à la date « 1970 » apparue sur le téléphone d’Alexandre Benalla, cela ressemble à une remise à zéro du mobile, par une réinitialisation des paramètres d’usine (que l’on peut faire via TeamViewer), ou à distance, via les services de localisation, de sécurisation et de suppression fournis par Apple et Google. Ces services servent à envoyer des commandes à distance (mais pas de supprimer un SMS en particulier).