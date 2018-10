L'autorité de protection des données irlandaise a obtenu de Facebook l'indication selon laquelle la vulnérabilité aurait affecté environ 5 millions de comptes européens. Le détail pays par pays est prévu.

Quelle est la proportion d’internautes européens qui est affectée par la grave faille de sécurité sur Facebook ? D’après les premiers éléments en possession de l’autorité de protection des données irlandaise (Data Protection Commission), les membres du site communautaire provenant du Vieux Continent ne constitueraient pas le gros des victimes potentielles de la vulnérabilité.

Sur les 50 millions de comptes affectés, « moins de 10 % » sont liés à des internautes européens. Un pourcentage en apparence assez bas et qui peut sembler rassurant mais qui reflète finalement assez mal le nombre réel de personnes concernées. En effet, cela représente quand même environ 5 millions d’individus dont les données personnelles ont peut-être été mises en péril.

UPDATE Facebook data breach – @DPCIreland understands that the number of potentially affected EU accounts is less than 10 % of the 50 million accounts in total potentially affected by the security breach. DPC Ireland statement beneath. #dataprotection #GDPR #EUdataP pic.twitter.com/oSfGy6DP2S

