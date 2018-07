Le constructeur HTC va connaître un plan de restructuration qui coûtera leur emploi à 1 500 personnes.

HTC va réduire sa masse salariale. La firme taïwanaise a décidé de se séparer de 1 500 personnes, ce qui correspond à 22 % de ses effectifs. Une information confirmée par un journaliste de Bloomberg dans un tweet partagé le mardi 2 juillet. Pour HTC, c’est la suite d’une avalanche de changements majeurs et loin d’être positifs après l’acquisition d’une partie de ses activités par Google (2 000 employés en moins) et la fusion des divisions mobile et réalité virtuelle. En quelque sorte, l‘avenir s’assombrit peut être un peu plus pour la firme.

June 26 : @htc says it will return to profitability this year

July 2 : @htc says it will cut its Taiwan workforce by 1,500 people (about 22 % of total employees)

