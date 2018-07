Tinder a confirmé à un parlementaire américain que son application chiffre toutes les photos de sa communauté avant envoi vers ses serveurs. D'autres mesures de sécurité ont également été déployées.

Mieux vaut tard que jamais : Tinder propose désormais le chiffrement des photos qui circulent entre l’application mobile installée sur le smartphone de sa communauté et ses serveurs. C’est ce qu’a annoncé la maison-mère de l’application de rencontres, Match Group, dans un courrier adressé le 27 juin au sénateur américain Ron Wyden, et dont le cryptographe Matthew Green se fait l’écho.

So, um, this is pretty weird. Apparently Senator Wyden just got Tinder to properly encrypt your swipe data, so you can all get it on in private. pic.twitter.com/BniAVUi77Q

— Matthew Green (@matthew_d_green) June 29, 2018