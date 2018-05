Le HTTPS devient la norme sur Chrome, le HTTP sera sanctionné.

Cela fait des mois que Google milite activement pour le passage des sites web au HTTPS. Cette évolution du protocole HTTP qui vous permet d’accéder aux sites web est plus sécurisée pour l’utilisateur (S signifiant tout simplement secure) dans la mesure où elle authentifie l’intégrité du site web visité et chiffre les informations échangées entre le site et l’internaute. Avec Chrome 69, prévu pour septembre 2018, la manière dont Google affiche cette sécurité va changer, suivant un changement de philosophie sous-jacent du côté de Mountain View.

Aujourd’hui, quand vous visitez Numerama, Chrome vous indique que le site est Sécurisé, en toutes lettres et en vert. En septembre, cette mention disparaîtra : seul le petit cadenas restera affiché pour signifier qu’un site utilise bien le HTTPS. En octobre, pour Chrome 70, ce sont les sites qui ne sont pas en HTTPS qui seront affublés d’un gros Non sécurisé rouge bien visible où se trouve aujourd’hui l’information inverse. Plus tard, il est possible que Google enlève le cadenas des sites en HTTPS, comme le montre le visuel ci-dessous diffusé par l’entreprise.

Ne plus afficher la sécurité des internautes peut paraître contre-intuitif et en décalage par rapport au besoin croissant de transparence sur Internet. Et pourtant, l’argument de Google tient debout : aujourd’hui, le géant estime que l’utilisation du HTTPS devrait être une option par défaut et que la sécurité des données des utilisateurs devrait être banale — la mise en place de ce certificat est plus simple en 2018 qu’il y a quelques années. Dès lors, il a choisi d’invisibiliser le HTTPS et de punir les sites qui n’ont pas adopté cette norme par une mention visuelle. Les responsables techniques ont jusqu’à octobre pour adapter leurs sites… au risque d’effrayer les internautes.