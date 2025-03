Lecture Zen Résumer l'article

Waze arrête les frais avec Google Assistant. L’assistant vocal était toujours présent dans la version iOS de Waze, mais Google a décidé de l’abandonner au profit de Gemini.

On a tendance à enterrer Google Assistant, mais à chaque fois, il reste un service où il est toujours là. Cette fois-ci, c’est dans Waze. Depuis 2021, les utilisateurs d’iOS pouvaient utiliser l’assistant vocal du géant américain de la recherche dans Waze. Sauf que depuis un an, il ne fonctionnait plus très bien. Normal : Google cherchait à le remplacer par Gemini. C’est désormais chose faite.

Google n’avait pas (tout à fait) oublié Google Assistant dans Waze

Difficile aujourd’hui de trouver des traces de Google Assistant dans les très nombreux services de Google. Parmi les rares espaces où l’outil était encore là, il y avait la version iOS de Waze. Elle permettait d’utiliser les commandes vocales pour lancer un trajet, trouver une station-service ou chercher un itinéraire alternatif.

Waze – GPS, Maps & Traffic. // Source : Waze navigation

Mais depuis de nombreux mois, Google Assistant dysfonctionnait, comme le rapporte 01net. Les utilisateurs le trouvaient de plus en plus défaillant et de moins en moins fiable, rendant difficile son emploi sans les mains. Waze a fini par entendre ces divers témoignages et a décidé de supprimer Google Assistant purement et simplement.

« Plutôt que de simplement corriger une fonctionnalité qui rencontre des difficultés persistantes, nous avons décidé de supprimer progressivement Google Assistant sur iOS et de le remplacer prochainement par une solution d’interaction vocale améliorée », explique l’équipe. Sur Android, il n’y a pas les mêmes problèmes, mais là aussi, Google Assistant devra prochainement laisser sa place à Gemini.

Encore une fois, Google Assistant est remplacé par Gemini

Comme l’indique Tech Issues Today, Waze a fait le choix de Gemini : normal, l’application est propriété de Google. Elle a intégré « un système de rapports conversationnels basé sur Gemini ». Pour l’instant, elle est en phase de test auprès de certains utilisateurs. L’idée : que les conducteurs puissent signaler des problèmes routiers en parlant naturellement. Plus besoin de donner des instructions spécifiques et de se déconcentrer de la route. Si Waze a besoin de plus de détails, elle peut même le demander via Gemini.

Pour le moment, Gemini n’a pas pris le relai de Google Assistant sur iOS, mais ce n’est qu’une question de mois. Waze n’a pas indiqué de date de sortie pour tous les utilisateurs.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Waze – GPS, Maps & Traffic Télécharger gratuitement

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama