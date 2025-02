Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Que ce soit pour la nostalgie ou pour (re)découvrir des classiques, une console rétrogaming est toujours un super accessoire à posséder. La Miyoo Mini+ est un petit modèle idéal pour lancer des titres qui sentent bon le passé.

La Miyoo Mini+ est une console portable qui permet de lancer des jeux PlayStation 1, NeoGeo, GameBoy Advance, GameBoy Color ou Megadrive. Son écran IPS de 3,5″ à la résolution de 640 × 480 pixels est confortable, et la fonction pour mettre les jeux en pause afin de passer de l’un à l’autre sans perdre votre progression est plus que bienvenue.

La Miyoo Mini+ est vendue 109 € à sa sortie. Elle est en ce moment disponible au prix de 37,59 € sur AliExpress, grâce au code SSFR03 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cette mini console portable ?

La Miyoo Mini+ ressemble à s’y méprendre à une console portable de Nintendo, Game Boy en tête. La façade avant invite inévitablement à la nostalgie, avec quatre boutons qui reprennent les codes couleurs classiques de Nintendo, en plus des boutons Start et Select. Une croix directionnelle de bonne facture est présente, ainsi que quatre gâchettes à l’arrière, équivalent des fameuses L1/R1 et L2/R2 de la manette de la PlayStation. La console possède des dimensions de 14 × 10 × 4,5 cm pour un poids de 250 g.

La console de Miyoo embarque un écran IPS couleur de 3,5″ à la résolution de 640 × 480 pixels. Une résolution amplement suffisante pour lancer des titres antérieurs aux années 2000. L’écran est même très confortable pour du rétrogaming allant de l’Amstrad CPC à la PS1. Vous pourrez d’ailleurs régler la luminosité à votre convenance afin de toujours jouer dans de bonnes conditions. Un bouton central sert à mettre les jeux en pause pour y revenir plus tard sans perdre votre progression, même si vous lancez d’autres titres.

La prise en main de la Miyoo Mini+ est excellente // Source : Miyoo

À ce prix, cette console rétro est-elle une bonne affaire ?

Moins de 40 €, c’est une très bonne affaire pour une console qui peut techniquement émuler plus de 25 000 jeux. L’OS de la Miyoo Mini+ s’appuie sur une variation de Linux que vous pouvez personnaliser. Vous pourrez aisément trouver des variantes de systèmes d’exploitation optimisés pour la console de Miyoo. L’OS permet de lancer des jeux NeoGeo, GameBoy Advance, GameBoy Color, PS1 et est compatible avec l’émulateur Mame. Un port permet de glisser une carte microSD pour stocker vos titres. Notez aussi la présence d’une prise casque.

Enfin, la batterie d’une capacité de 3 000 mAh fournit une autonomie de 3 h de jeu pour des titres 2D, et environ 1,5 h pour des jeux PS1.

Les points à retenir sur la Miyoo Mini+ :

De nombreuses consoles émulées

Un écran idéal pour le rétrogaming

La possibilité de mettre en pause les jeux pour y revenir plus tard

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !