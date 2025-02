Lecture Zen Résumer l'article

La communication autour de la mort de la mascotte de l’application Duolingo se poursuit. Et, cette fois, c’est pour annoncer une bonne nouvelle : la possibilité de la faire revenir à la vie, avec un challenge mondial.

« Ramène Duo à la vie » : l’application Duolingo continue d’axer sa communication sur la disparition — tragique — de sa mascotte, une chouette. Il y a quelques jours, la mort de celle qui se fait appeler Duo a été annoncée à la surprise générale, provoquant des hommages un peu partout dans le monde. Elle aurait été tuée par un Cybertruck, comme l’oiseau de Twitter, selon un message publié le 14 février.

Le 17 février, sur X (ex-Twitter), on apprend l’existence d’un défi mondial dont l’objectif est un élan d’espoir : ressusciter Duo. Le deal est simple : « Fais une leçon, gagne des XP et aide-nous à faire revenir Duo d’entre les morts. » On comprend alors le stratagème : encourager les utilisatrices et les utilisateurs à lancer l’application et à enchaîner quotidiennement les leçons, si possible en prenant l’abonnement premium.

Duo, la chouette de Duolingo, à l’origine d’un défi mondial pour la ramener à la vie

L’effort collectif va devoir être de taille : il faudra dépasser le cap des 50 milliards de points d’expérience récoltés, en cumulé, pour avoir une chance de revoir Duo en bonne santé. Il existe un site officiel où on peut voir la progression en temps réel, sans échéance : à l’heure où nous écrivons ces lignes, un peu plus de 10 % de la barre est remplie (6 milliards). Sachant que terminer une leçon ne rapporte que quelques points, quelques jours vont être nécessaires pour accomplir le challenge.

Dans l’application, il n’y a a priori rien à faire pour participer : il suffit de jouer normalement et la barre se remplira d’elle-même, en fonction des prouesses de tout à chacun. L’icône de l’application a quand même changé, en montrant Duo avec des yeux en forme de croix (qui symbolisent la mort dans les cartoons) et la langue qui pend. Dans la boutique, vous pouvez commander un pin’s à cette effigie, moyennant très exactement 9,95 €.

À noter que Duolingo fournit même un classement des pays les plus impliqués. Pour le moment, les États-Unis sont loin devant, avec plus de 650 millions de points d’expérience. L’Allemagne (360) et la Chine (330) complètent le podium, alors que la France est septième.

En somme, et comme il fallait s’y attendre, Duolingo n’a pas « tué » sa chouette pour rien. Il s’agit d’une vaste campagne de communication pour générer du trafic, avec peut-être une belle surprise au bout (qui sait ce qu’il se passera vraiment quand la jauge sera remplie ?). On rappelle que la chouette a déjà été malmenée par le passé. Il y a quelques mois, elle avait été vieillie pour teaser l’arrivée de nouvelles leçons. Le coup médiatique est déjà réussi pour Duolingo, puisque le monde entier en a parlé. Y compris la chanteuse Dua Lipa.

