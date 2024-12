Lecture Zen Résumer l'article

Dans sa gamme de platines vinyles, Victrola propose des modèles 100 % compatibles avec l’écosystème Sonos. Ce qui permet d’écouter ses vinyles sans avoir à brancher quoi que ce soit à une enceinte. Nous l’avons essayée.

Aujourd’hui, quand on parle d’écoute musicale, on pense volontiers à Apple Music, Spotify ou encore Deezer. Le streaming est si simple d’utilisation et si accessible financièrement qu’il est devenu un réflexe évident. Du côté des supports physiques, il y a tout de même un segment qui a le vent en poupe : le vinyle. Comme le rappellent les chiffres fournis par le SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) en septembre, les revenus générés par le vinyle ont dépassé ceux du CD lors du premier semestre 2024. Une première depuis les années 80.

Cette appétence pour le grand disque noir s’explique par plusieurs facteurs, à commencer par celui de la collection. Les vinyles sont de beaux objets, qu’on adore exposer dans son salon. Il en va de même pour les platines, dont certaines sont pourvues d’un joli design. Sur le marché, le fabricant Victrola fait partie des plus anciens, ce qui ne veut pas dire que ses produits ne sont pas à la page des dernières technologies. Pour preuve, son catalogue propose des platines 100 % compatibles avec les systèmes Sonos, un vrai plus pour celles et ceux qui sont équipés.

Le très joli design de la Victrola Stream Carbon // Source : Victrola

La Victrola Stream Carbon se connecte automatiquement aux enceintes Sonos

Port Ethernet La Victrola Stream Carbon est équipée d’un port Ethernet pour améliorer la lecture depuis Internet. Utile si votre couverture réseau est défaillante.

Connecter sa platine vinyle à des enceintes sans fil peut paraître antinomique. C’est un constat qui s’entend, puisque le vinyle est intimement lié à l’art de l’écoute la plus pure qui soit, ce qui sous-entend une platine reliée, avec un fil, à un amplificateur, lui-même associé à une paire d’enceintes. La Victrola Stream Carbon peut endosser ce rôle, puisqu’elle est équipée d’un port RCA (avec un préampli intégré). Mais elle offre une option assez inédite dans sa catégorie : la possibilité d’écouter ses vinyles sur ses enceintes Sonos disposées un peu partout dans la maison — grâce à Internet.

Dès lors, quand on installe la Stream Carbon pour la première fois (il y a très peu d’étapes d’assemblage), on a l’opportunité de la connecter, depuis son application, à son système Sonos. On choisit alors une enceinte de lecture par défaut pour une connexion automatique à l’allumage (il suffit d’amener le bras au-dessus du disque pour enclencher la lecture). Victrola a pensé à tout, y compris à un bouton pour gérer le volume des enceintes directement sur la platine. Depuis l’application Victrola, au design peu emballant et qu’on n’a plus besoin de lancer après la configuration (heureusement), on peut gérer les paramètres du streaming en cas de connexion défaillante (en agissant sur le délai).

La Victrola Stream Carbon s’appuie sur l’excellente cellule Ortofon 2M Red, attachée à un bras en carbone // Source : Victrola

Bien évidemment, pour que tout fonctionne correctement, il est nécessaire d’avoir une bande passante suffisante, ainsi qu’une bonne couverture réseau. Durant nos quelques jours d’utilisation, il n’y a eu aucun couac, alors que la platine, le modem et les enceintes ne sont pas dans la même pièce (il faut quand même veiller à ne pas trop éloigner la platine du modem). C’est toute la magie de cette proposition : rien ne vous empêche, grâce à l’écosystème Sonos, de lancer la lecture sur l’enceinte par défaut puis de la transmettre ensuite à une autre enceinte (ou groupe d’enceintes), disposée ailleurs. Ainsi, vous pourrez par exemple profiter de vos vinyles dans votre salle de bain, si une enceinte Sonos y est installée.

Bon point : malgré le caractère très technologique de cette platine, le charme du vinyle demeure, avec ces petits craquements caractéristiques qui ne passent pas à la trappe, et ce rendu de velours qui donne tant de chaleur à la galette noire. Tout est là en termes de précision acoustique (les enceintes Sonos sont très capables, surtout quand vous en avez une paire en stéréo), même si la niche audiophile se tournera sans doute vers une solution plus traditionnelle.

Le capot de protection de la Victrola Stream Carbon gâche un peu tout // Source : Victrola

Une platine haut de gamme, avec de belles finitions

Outre ses capacités de lecture en streaming, la Stream Carbon se pare de belles finitions et d’un packaging en totale adéquation. On parle d’une platine lancée à 1 000 €, nantie d’un plateau en aluminium et d’une structure en bois MDF plaqué. C’est un gros plus pour la stabilité, avec une platine qui ne bouge pas quand elle est placée sur une surface plane. Le design est sobre, avec du noir et de l’argent qui n’en font pas un produit à l’apparence rustique.

À noter que le capot est totalement amovible et ne sert qu’à protéger de la poussière quand on n’utilise pas la Stream Carbon. En plus d’être étrange, ce choix gâche un peu les efforts des designers pour proposer une belle platine. Avec ce « capot » de fortune, elle ne ressemble plus à grand-chose. On comprend l’idée d’abandonner les charnières à l’arrière pour fixer un capot plus classique avec une autre solution de protection. Mais celle suggérée par Victrola est loin d’être convaincante.

Comme le nom du produit l’indique, la Stream Carbon s’appuie sur un bras en carbone (lire : ultra-léger), surmonté d’une cellule Ortofon 2M Red — laquelle a bonne réputation –, et pourvu d’un contrepoids fourni (il n’y a rien à régler). La Stream Carton, qui dispose d’un entraînement par courroie, peut lire des vinyles 33 ou 45 tours. Un bouton permet d’enclencher l’une ou l’autre des vitesses et un palet est fourni pour s’adapter aux disques avec un grand trou au milieu. Tout y est, donc.

