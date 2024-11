Lecture Zen Résumer l'article

Pas de chance : le film Wicked, adapté de la comédie musicale dans l’univers du Magicien d’Oz, porte le nom d’un site pornographique. Mattel, qui édite des poupées à l’effigie des héroïnes du film, s’est fait avoir.

Mattel, le géant de la poupée derrière l’iconique Barbie, a fait une grosse gaffe. Tout partait d’une bonne intention : pour la sortie du film Wicked, qui prend place dans l’univers du Magicien d’Oz, l’entreprise a décidé de concevoir deux poupées à l’effigie de Glinda et d’Elphaba, jouées par Ariana Grande et Cynthia Erivo. Côté face, il n’y a rien à redire sur les poupées, qui reproduisent bien les deux personnages de la comédie musicale dont le film est tiré.

Mais côté pile, c’est là que tout se gâte. Au dos de la boîte, comme il est coutume de le faire, Mattel a écrit l’adresse du site internet du film, afin que chacun puisse savoir rapidement d’où sont tirées ces deux poupées. Vous pourrez la lire sur l’image ci-dessous, prise sur X, où les internautes se sont fait une joie de partager leur découverte : Wicked.com.

Wicked.com n’est pas le site officiel du film Wicked // Source : X

Sauf que si vous allez sur Wicked.com, comme le suggère la boîte (et toutes ses déclinaisons régionales, d’après notre veille), vous ne tomberez pas sur le site officiel du film réalisé par Jon Chu. Car il s’agit de l’adresse d’un site pornographique. Heureusement, la page d’accueil du site est sobre et ne montre aucune image sensible. Tout juste peut-on voir, en arrière-plan flouté, quelques stars de la boîte de production pornographique. Rien qui puisse traumatiser une jeune fille ou un jeune garçon.

Le fameux site Wicked.com // Source : Capture d’écran Numerama

Reste que pour Mattel, qui aurait souhaité écrire WickedMovie.com (la vraie adresse du film), c’est une petite bourde qui aurait pu coûter gros — surtout aux États-Unis où la moindre frustration d’un consommateur peut finir en class action. D’après le Guardian, Mattel s’est empressé de communiquer ses excuses : « Nous regrettons profondément cette erreur malheureuse et prenons des mesures immédiates pour y remédier. Les parents sont informés que le site web incorrect imprimé par erreur n’est pas adapté aux enfants. Il est conseillé aux consommateurs qui possèdent déjà le produit de jeter l’emballage ou de masquer le lien, et ils peuvent contacter le service client de Mattel pour plus d’informations », peut-on lire dans un communiqué.

Les poupées vendues sur le web ne peuvent plus être achetées, mais celles vendues en rayon des magasins mettront du temps avant d’être retirées. Sans parler de toutes celles qui ont déjà été vendues et emballées pour finir à Noël au pied des sapins.

En France, le film sortira le 4 décembre 2024.

