Lecture Zen Résumer l'article

Les consoles Xbox n’étaient capables de garder en mémoire qu’un seul réseau Wi-Fi à la fois. La dernière mise à jour rectifie ce problème, qui forçait à toujours repasser par la case configuration quand on se déplaçait.

Propriétaire d’une Xbox Series X depuis le lancement, j’ai longtemps pesté sur l’un de ses plus gros défauts : son incapacité à garder en mémoire plus d’un réseau Wi-Fi. Cette limite est une vraie plaie quand on déplace souvent la console. Elle force à constamment retaper le code de sécurité — parfois complexe — du réseau auquel on se connecte, même si la Xbox y a déjà été associée par le passé.

Bonne nouvelle : ce problème n’en est plus un depuis la dernière mise à jour des consoles Xbox, déployée depuis le 12 juin (Numerama a pu la télécharger et l’installer avant l’écriture de cet article, sans aucun souci). Elle ajoute la possibilité de garder en mémoire jusqu’à dix réseaux Wi-Fi différents. « Vous pourrez vous y connecter sans avoir à taper le mot de passe », indique Microsoft. Il était temps pour « la console la plus puissante du marché ».

Xbox Series X // Source : Louise Audry pour Numerama

Votre Xbox est enfin capable d’enregistrer plusieurs réseaux Wi-Fi

Dans les paramètres de la Xbox Series S et Xbox Series X, un nouvel onglet « Gérer les réseaux sans fil » apparaît pour mettre de l’ordre. C’est ici que l’on peut mémoriser ou oublier un réseau auquel la console s’est connectée. Avec dix options différentes, vous allez pouvoir emmener votre Xbox partout (chez vous, chez vos parents, sur votre lieu de vacances habituelles…), sans avoir à jongler péniblement entre les mots de passe.

Il est étrange de constater que Microsoft a attendu aussi longtemps avant d’intégrer cette fonctionnalité qui paraît assez anodine — et qui n’a jamais été un problème chez la concurrence (même la Nintendo Switch, pourtant loin d’être la plus connectée des consoles). D’autres appareils tech, comme un PC, une tablette ou un smartphone, n’ont jamais connu ce souci non plus. Peut-être la firme de Redmond a-t-elle estimé qu’une Xbox avait vocation à toujours rester au même endroit.

Cette mise à jour de juin apporte aussi davantage d’options de personnalisation pour l’écran d’accueil : il est désormais possible de sélectionner un fond d’écran dynamique, qui changera en fonction du jeu qu’on est en passe de lancer. Citons aussi l’opportunité de gérer ses abonnements depuis la console ou les améliorations apportées aux manettes. Par exemple, la manette adaptative, pensée pour les personnes en situation de handicap, est compatible avec plus d’accessoires.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !