[Deal du jour] Dyson propose de nombreux aspirateurs balais, aux performances et aux prix différents. Le V11, doté d’un petit écran LCD et d’une bonne puissance d’aspiration, est bien plus intéressant avec cette réduction de 100 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson ?

L’aspirateur sans-fil Dyson V11 est normalement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur Cdiscount au prix de 489,99 €. Il est aussi disponible sur le site officiel de la marque au prix de 499 €.

C’est quoi, cet aspirateur balai de la marque Dyson ?

Le V11 est un modèle d’aspirateur plutôt classique, avec un poids de 3 kg et un design pratique, qui offre une maniabilité exemplaire. Malgré le fait qu’il soit facile à manipuler d’une main, son poids se ressent tout de même un peu après une longue session de ménage. Son style est classique, en dehors de son écran LCD sur le manche, utile pour visualiser des informations en temps réel. Ce dernier fournit en effet différentes données sur l’autonomie restante, le mode de puissance, ou l’état de l’appareil et de son filtre. Une fonction qui peut paraître un peu gadget de prime abord, mais qui trouve une certaine utilité avec le temps.

Le V11 est livré avec la brosse motorisée Motorbar, un classique de la gamme des aspirateurs Dyson. Elle est efficace sur tout type de sol, ainsi que sur les tapis et moquette, et est idéale pour aspirer les poils d’animaux sans les emmêler. Comme pour l’ensemble des accessoires, pensez à la nettoyer régulièrement pour qu’elle ne perde pas en efficacité. Vous retrouverez aussi un long suceur pour les espaces étroits, ainsi que la station murale, essentielle pour recharger et ranger l’aspirateur.

L’écran du V11 // Source : Dyson

Cet aspirateur de Dyson est-il intéressant en promotion ?

Moins de 500 € pour un aspirateur de Dyson, performant et doté de nombreuses fonctionnalités, c’est une bonne affaire. Le V11 embarque une batterie lithium-ion, et un moteur Dyson Hyperdymium. En théorie, il ne perd pas de puissance pendant le ménage, et peut aussi compter sur 14 cyclones qui génèrent une force centrifuge de 79 000G pour capturer des particules microscopiques. Dans les faits, le moteur est réellement performant et sans baisse de puissance, avec en prime un faible niveau sonore.

Une gâchette de contrôle sur le manche permet d’utiliser de la puissance lorsque c’est nécessaire, afin d’optimiser la batterie. Comptez une bonne heure d’autonomie, pour un temps de charge de 4 h environ.

