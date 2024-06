Lecture Zen Résumer l'article

Le patron de l’application de visioconférence Zoom déclare dans une interview que des avatars devraient prendre notre place de réunion en ligne. L’IA devrait également nous permettre de répondre aux mails et aux appels quotidiens selon lui.

L’intelligence artificielle pourrait-elle nous offrir des vacances ? C’est ce qu’espère Eric Yuan, le PDG du service de visioconférence Zoom. Dans une interview donnée le 3 juin au média américain The Verge, le grand patron aimerait que des avatars fassent un jour notre travail. Selon lui, ce « nous » virtuel parlera lors de nos réunions Zoom, répondra aux emails et prendra les appels téléphoniques.

« Je pourrais envoyer une version numérique de moi-même à une réunion pendant que j’irai à la plage. Je n’aurais pas non plus besoin de vérifier mes mails ; la version numérique de moi-même peut lire la plupart des mails » déclare Eric Yuan. « Nous passons tous trop de temps à passer des appels téléphoniques, à participer à des réunions, à supprimer des spams et à répondre à des messages » ajoute-t-il.

Eric Yuan, PDG de Zoom. // Source : Zoom

L’interaction avec les collègues est toujours irremplaçable

Le rêve d’Eric Yuan suggère que Zoom pourrait un jour développer un avatar pour remplacer ses utilisateurs en réunion. L’entreprise, comme beaucoup d’autres, travaille sur de nouvelles fonctionnalités à partir de l’IA. Pour l’instant, les options de Zoom se résument à des résumés de réunions générées par IA. Bien que cela soit utile, c’est « encore extrêmement modeste » lorsque l’on regarde le potentiel de l’IA, estime Eric Yuan.

Pour autant, le PDG de Zoom ne veut pas supprimer toutes les interactions humaines : « C’est très important d’interagir encore avec ses collègues. L’IA ne va pas remplacer nos conversations intimes, assis ensemble dans un Starbucks. »

Le rêve d’avatar d’Eric Yuan ne se réalisera peut-être pas demain, mais les entreprises prennent déjà la voie de l’automatisation. Des speakers virtuels sont déjà utilisés par de nombreuses sociétés et les services informatiques intègrent de plus en plus des tâches automatisée grâce aux nouveaux outils IA. Une étude du cabinet d’études Valoir suggère que l’IA pourrait automatiser 40 % de la journée de travail moyenne. Pour autant, l’idée que l’on parte en vacances pendant que l’IA n’est pas encore sur la table.

