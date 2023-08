Le CEO de Zoom n’a pas fait que demander à ses employés de cesser de télétravailler pour revenir au bureau régulièrement. Il leur a également expliqué pourquoi Zoom, son propre produit, ne serait pas suffisant pour créer une dynamique positive d’entreprise, et ne permettrait pas d’avoir des conversations sincères.

« Il arrive souvent que nous ayons de bonnes idées, mais quand on est tous en réunion Zoom, c’est vraiment difficile. On ne peut pas avoir de super conversations. Il est impossible de débattre, parce que tout le monde a tendance à être très aimable, quand on est dans une réunion Zoom. » Ce réquisitoire contre la plateforme de visioconférences américaine ne vient pas d’un de ses détracteurs, mais d’Eric Yuan, le CEO de Zoom en personne.

La nouvelle avait amusé la presse internationale le 8 août dernier. Elle s’était fait l’écho d’une réunion interne du 3 août au sein de l’entreprise Zoom, au cours de laquelle le patron aurait demandé à ses salariés de venir au bureau au moins deux jours par semaine — même pour celles et ceux qui habitent loin. À l’époque déjà, l’ironie de cette nouvelle règle interne n’avait échappée à personne, vu que la firme produit précisément un logiciel qui permet aux salariés de rester en télétravail et communiquer à distance.

Les propos du dirigeant n’avaient toutefois pas été rapportés précisément. C’était sans compter le média Insider, qui s’est procuré un enregistrement de cette réunion et l’a publié le 24 août 2023. Où l’on découvre que les propos d’Eric Yuan dépassent largement ce que l’on avait su jusqu’ici de ses critiques.

« Au début de notre aventure, tout le monde se connaissait », s’est-il remémoré, « Puis au fil des années, nous avons embauché tellement de ‘Zoomies’ qu’il est devenu très difficile de construire une relation de confiance.» Or, selon lui, « la confiance est la base pour tout. Sans confiance, nous sommes lents », a-t-il asséné.

Une pub Zoom // Source : YouTube/Zoom

Zoom a bouleversé le travail

Le discours a bien évidemment de quoi surprendre, lorsque l’on connait l’impact de Zoom dans le développement du télétravail tout autour du globe : de très nombreuses entreprises acceptent désormais beaucoup plus facilement que leurs employés travaillent de chez eux, par rapport à quelques années en arrière. Si le propre PDG de Zoom désavoue en partie son service, la publicité ne peut en être que négative.

Zoom est un service de visioconférence comme Google Meet, qui a été lancé par Eric Yuan en 2013, à travers son entreprise Zoom Video Communications. Son succès a grimpé au fil du temps, prenant une ampleur immense à partir de mars 2020, lorsqu’une pandémie mondiale de covid a contraint la moitié de la population mondiale à rester chez elle. De nombreux internautes se sont tournés vers Zoom pour continuer à créer du lien, bien que virtuel, avec leurs amis et leur famille.

Zoom a été la 5e application la plus téléchargée dans le monde en 2020 avec 477 millions d’installations, derrière TikTok (850M) et les trois apps de Meta (WhatsApp, Facebook, Instagram).

