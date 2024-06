En mêlant un design original à une définition d’écran soignée, Thomson aurait pu proposer sa nouvelle génération de téléviseurs à un prix exorbitant. Pourtant, le constructeur a trouvé le parfait équilibre pour ne pas faire exploser la facture.

Marqué par les compétitions sportives internationales, l’été 2024 est une période propice pour changer de téléviseur. Mais avec la préparation des vacances estivales, le budget alloué à ce type d’appareil est bien souvent réduit.

Nul besoin de se tourner vers des TV bas de gamme pour autant. Des constructeurs comme Thomson proposent des téléviseurs avec un rapport qualité-prix très avantageux. La marque le prouve d’ailleurs avec ses nouvelles gammes QLED QG5C14 et QLED Plus QG6C14. Des téléviseurs qui, non contents d’offrir une belle image, profitent d’un design original et d’une promotion.

Un design pensé avant tout pour être pratique

Reconnu pour le rapport qualité-prix de ses téléviseurs, Thomson n’oublie pas pour autant de soigner leur design. Celui des nouveaux TV Thomson QLED QG5C14 ou QLED Plus QG6C14 fait preuve de soin, notamment dans la finesse des bordures d’écran, mais aussi dans la prise en main.

Un pied pouvant tourner à 30°. // Source : Thomson

Quel que soit le modèle, les téléviseurs Thomson s’appuient sur un pied central rotatif. Capable de supporter toutes les dalles, qu’importe leur taille, ce pied permet d’obtenir le meilleur angle de vue, tout en facilitant l’installation du téléviseur dans une pièce.

L’usage au quotidien est également amélioré par la présence d’un rétroéclairage sur la télécommande. Qui plus est, de nombreuses touches permettent d’accéder en un instant à son service de streaming préféré comme Netflix ou YouTube.

L’autre point commun entre ces deux gammes de téléviseurs concerne la connectique. Thomson s’est montré particulièrement généreux en termes de prises, puisqu’il inclut à chaque fois quatre ports HDMI (dont deux 2.1), trois ports USB-A, une prise Ethernet, une sortie optique, deux prises antenne et un port jack. Mieux, l’une des prises HDMI est compatible eARC, ce qui permet d’exploiter pleinement le potentiel d’une barre de son.

Thomson QLED Plus QG6C14 : un son direct

Parmi les nouveaux téléviseurs de Thomson, ceux de la gamme QLED Plus QG6C14 se démarquent par la disposition de leurs haut-parleurs de 20 watts. Ceux-ci se glissent à l’avant de l’appareil pour diffuser un son directement vers l’oreille du spectateur. Un son plus clair et moins étouffé que sur un TV classique. En ajoutant à cela une compatibilité avec le Dolby Atmos, on obtient une ambiance sonore immersive et épatante.

Principal intérêt d’un téléviseur, la qualité de l’image n’est ici pas en reste. Disponible en 43, 50 et 55 pouces, le Thomson QLED Plus QG6C14 affiche sans peine une magnifique image en Ultra HD. Il faut dire qu’il s’appuie sur une dalle QLED, capable de limiter les effets de blooming, tout en assurant des couleurs vives et des contrastes précis. Sa compatibilité avec les normes vidéos HDR Dolby Vision assure au spectateur un visionnage agréable, aux effets lumineux réalistes.

Des haut-parleurs bien visibles, orientés directement vers les spectateurs. // Source : Thomson

Reste la navigation. Aucune prise de tête de ce côté puisque que Thomson a eu la bonne idée d’équiper ses téléviseurs QLED Plus QG6C14 du système Google TV. En plus de donner accès à tout le catalogue d’applications du Play Store, cet OS permet de profiter de l’assistant vocal de Google pour contrôler le téléviseur à distance. Parfait pour lancer un programme en un instant lorsque l’on est occupé ailleurs.

Dans sa version 43 pouces, le Thomson QLED Plus QG6C14 affiche un prix de 549 euros. Cela dit, grâce à une ODR de 50 euros, la facture finale tombe à 499 euros.

Pour la mouture 50 pouces, il faudra débourser 549 euros, tandis que la version 55 pouces est proposé à 599 euros. Toujours en prenant en compte l’offre de remboursement mise en place.

Thomson QLED QG5C14 : le QLED a petit prix

Plus classique dans son esthétique, mais pas moins soigné que les autres téléviseurs de la marque, le Thomson QLED QG5C14 représente le rapport qualité-prix parfait pour les cinéphiles qui ne veulent pas piocher dans leurs économies.

Avec un large choix de tailles disponibles, de 43 à 85 pouces, ce téléviseur fait la part-belle à l’image affichée grâce à des bordures ultra-fines des quatre côtés et une définition 4K. On retrouve là encore un rétroéclairage Direct LED qui permet à l’écran QLED de réduire les effets de blooming.

Une belle surface d’affichage pour une image 4K. // Source : Thomson

Les aficionados de films et séries se réjouiront de la présence d’une compatibilité avec les normes HDR Dolby Vision et Dolby Atmos. D’autant que grâce à Google TV, ils et elles pourront accéder à toutes leurs applications de streaming préférées en quelques clics.

L’ultime point fort de cette génération de téléviseurs est son prix. La version 43 pouces est ainsi proposé à 449 euros chez Boulanger.

La célèbre enseigne vend également le Thomson QLED QG5C14 en 55 pouces à 549 euros, tandis que la mouture 65 pouces, elle, affiche un tarif de 799 euros. Preuve s’il en faut qu’il est possible de proposer un bon téléviseur 4K sous la barre des 1 000 euros.

