Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI a doté son nouvel assistant vocal d’une voix très proche de celle de Scarlett Johansson (malgré le refus de l’article d’être la voix du logiciel). À qui profiterait vraiment un futur ressemblant au film Her ? C’est le thème de la newsletter Règle 30 cette semaine.

La semaine dernière, OpenAI a fait la démonstration d’un mode de voix synthétique pour GPT-4o, son nouveau modèle de langage. Cette option n’est pas encore disponible pour le grand-public (il existe déjà un mode vocal pour ChatGPT, il s’agit d’une version plus élaborée). Pour le moment, il faut donc se fier aux vidéos partagées par l’entreprise, où l’on entend le logiciel chanter, rire, soupirer, chuchoter, imiter notre ironie et notre humour.

On ignore si ces dialogues ont eu lieu en temps réel, ou s’ils ont eu besoin de répétitions. Ils ont quand même motivé de nombreux commentaires enthousiastes. « L’IA est entrée dans le monde de Her« , écrit par exemple un éditorialiste du New York Times, en référence au film de Spike Jonze qui met en scène la relation amoureuse entre un homme et un logiciel intelligent de synthèse vocale, incarné par la voix de Scarlett Johansson.

Cet édito est extrait de la newsletter Règle 30 par Lucie Ronfaut, envoyée chaque mercredi à 11h. Pour vous abonner :

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cette référence n’est pas fortuite. Il y a quelques jours, elle était encore assumée par Sam Altman, PDG d’OpenAI. Elle s’est néanmoins retournée contre l’entreprise. Lundi soir, on a appris que l’entrepreneur américain avait tenté de convaincre Scarlett Johansson de prêter sa voix à ChatGPT pendant des mois. Face à son refus, le logiciel a été doté d’une autre voix (baptisée « Sky« ), ressemblant beaucoup à celle de l’actrice. Cette dernière réclame désormais des explications à l’entreprise, via ses avocats. OpenAI nie tout lien entre la star et son produit, mais a tout de même suspendu l’utilisation de Sky (quatre autres voix sont encore disponibles).

Un tweet de Sam Altman, PDG d’OpenAI, partagé au moment de la présentation de GPT-4o.

Des dystopies utiles aux entrepreneurs

Si elle se confirme, cette situation est symptomatique d’une industrie qui prend sans demander l’autorisation, et de l’éternelle association des bots serviables au féminin (les femmes en chair et en os peuvent dire non, la preuve). Elle éclaire aussi pourquoi Sam Altman, et d’autres avant lui, s’entiche ouvertement d’œuvres de science-fiction qui décrivent les technologies sous un jour négatif. Dans Her, le héros se perd dans sa relation avec son IA, qui finit par le quitter pour prendre son indépendance avec d’autres logiciels. N’ayant plus d’autre choix que de se confronter à sa solitude, il décide enfin de reprendre sa vie en main.

« Ces dystopies sont utiles aux entrepreneurs« , écrit l’auteur techno-critique Brian Merchant dans son infolettre Blood in the machine. « Qu’il s’agisse de l’obsession d’Elon Musk pour Blade Runner avec son cybertruck, ou de la fascination de Mark Zuckerberg pour le métaverse, l’idée est d’être le personnage principal de l’histoire, à condition d’acheter leurs produits. » L’industrie des nouvelles technologies nous a toujours vendu une forme de fiction, le fait de faire partie du futur. D’abord centré sur les hommes, son marketing s’est diversifié pour montrer des publicités censé·es nous ressembler davantage. Leurs appareils et logiciels devaient nous rapprocher.

Aujourd’hui, il est plus difficile de faire la promotion des innovations du moment. Les jolies publicités sont encore là, mais il est clair que ces produits ne sont pas tous pensés pour un large public. Ils isolent plus qu’ils rapprochent. Ils reflètent une vision particulière du monde. Qui a envie d’explorer le métaverse, d’enfiler un casque de réalité virtuelle pour prendre des photos de l’anniversaire de sa fille, qu’une imitation de Scarlett Johansson lui soupire à l’oreille ? On pense encore aux hommes, ou en tout cas à une certaine catégorie d’hommes, riches, dominants, pas menacés par ce futur qu’ils dessinent presque seuls. Qui d’autre a les moyens financiers, politiques, médiatiques, d’être le héros qui bouleverse notre réalité à tous et toutes ? Et qui sommes-nous dans ces fantasmes, sinon des personnages secondaires ?

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !