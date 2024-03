Jusqu’au 27 mars à 23 h 59, AliExpress lance une flopée de promotions sur une sélection de produits tech de grandes marques. Apple, Samsung, Xiaomi ou Nintendo, de nombreuses références de produits premium voient leur prix chuter drastiquement. Attention, les quantités sont limitées. On vous aura prévenus.

Si vous avez raté la période des soldes pour changer de smartphone ou de tablette, AliExpress a deux bonnes nouvelles pour vous.

La première, c’est que c’est son anniversaire et que pour l’occasion, il prévoit de nombreuses promotions à base de réductions et de codes promo. La seconde, c’est que ces réductions en valent vraiment la peine puisqu’elles portent sur des iPad, des Google Pixel ou la Nintendo Switch.

Voici une sélection de cinq produits incontournables à petit prix pendant cette période de promotion.

Comment fonctionnent les promotions AliExpress ?

Jusqu’au 27 mars à 23 h 59, AliExpress propose des coupons de réduction à appliquer à vos différents achats sur le site. Les codes promotionnels sont, en effet applicables à de nombreux produits et fonctionnent de la manière suivante :

5 euros de remises dès 39 euros d’achat avec le code promo AAFR05

10 euros de remises dès 79 euros d’achat avec le code promo AAFR10

20 euros de remises dès 159 euros d’achat avec le code promo AAFR20

40 euros de remises dès 299 euros d’achat avec le code promo AAFR40

80 euros de remises dès 499 euros d’achat avec le code promo AAFR80

Attention cependant, le nombre d’unités profitant de ces belles réductions sont limitées à quelques centaines d’exemplaires en moyenne. Notez également que ces codes ne sont pas cumulables.

La liste des produits est longue et nous avons sélectionné cinq offres à ne pas manquer. N’hésitez cependant pas à parcourir le site du e-commerçant pour trouver votre bonheur.

L’iPad 10ᵉ génération à 331 euros : coloré et surpuissant

Le dernier iPad, sorti par Apple en 2022, comble les lacunes des modèles précédents et y ajoutant un design coloré. Sur ce nouveau modèle, quelques changements notables ont ainsi été apportés, à commencer par, l’apparition d’un port USB-C en lieu et place du traditionnel port lightning. De quoi charger votre tablette avec plus de simplicité.

Apple iPad 10. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Sur ce nouveau modèle, Apple a par ailleurs intégré une puce A14 Bionic, parfaite pour une utilisation poussée de la tablette comme de l’édition vidéo en 4K ou pour une utilisation plus bureautique. Les maîtres mots d’Apple sur ce modèle sont, en effet, polyvalence et confort.

Les nouvelles couleurs de l’iPad 10. // Source : Apple

Avec son bel écran Retina de 10,9 pouces, l’iPad 10 offre une très large surface de travail ou de visionnage de vos contenus préférés. Un grand écran qui n’est d’ailleurs plus amputé par un bouton home puisque le bouton d’alimentation situé sur le côté de la tablette remplit également cette fonction. Autre point fort de cette tablette : elle est compatible avec les accessoires les plus poussés d’Apple dont le Magic Keyboard Folio, le plus complet de la gamme qui regroupe une touche escape et un trackpad performant.

L’iPad 10 et ses accessoires, adaptateur à 10 euros compris. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

L’iPad 10, avec ses nouveautés et ses accessoires compatibles, ravira ainsi les digital nomads qui souhaitent voyager léger et dont les besoins en itinérance ne nécessitent pas d’emporter leur MacBook tout comme les campeurs de canapé, qui veulent juste regarder une série allongé dans le canapé sans avoir à tourner la tête vers la télé.

Chez AliExpress, l’iPad de 10e génération est disponible au prix de 353,17 euros grâce au code AAFR40

Google Pixel 7 Pro à 419 euros : l’un des meilleurs smartphones en photo, mais pas que

Parmi les meilleurs smartphones de 2022, figure en très bonne place le Google Pixel 7 Pro. Il faut dire qu’il a de nombreux arguments pour séduire les utilisateurs les plus exigeants, à commencer par la Pixel Experience, l’interface made by Google qui optimise Android et lui offre des fonctionnalités exclusives, comme la gomme magique par exemple. Il profite également d’une puce maison : la Google Tensor G2, pensée pour l’intelligence artificielle.

Pixel 7 Pro // Source : Louise Audry pour Numerama

Son autre gros atout réside dans son triple module photo. Outre une définition de 50 mégapixels pour l’objectif grand angle, 12 mégapixels pour l’objectif ultra-grand angle et 48 Mpx pour le téléobjectif, Google propose également un puissant zoom optique x5 qui s’accompagne d’un zoom numérique allant jusqu’à x30.

Google Pixel 7 Pro // Source : Louise Audry pour Numerama

Livré avec Android 13 natif et mis à jour sur Android 14, il sera mis à jour jusqu’en octobre 2025 pour l’OS et octobre 2027 pour les mises à jour de sécurité. La promesse de conserver votre produit pendant quelques années.

Le Google Pixel 7 Pro est proposé pour l’anniversaire AliExpress au prix de 419 euros avec le code AAFR80

La Nintendo Switch Lite : une console abordable pour les gamers nomades

La plus populaire des consoles portables s’offre une très jolie baisse de prix chez AliExpress en passant à 155 euros durant la courte période d’anniversaire du site d’e-commerce. Une occasion à ne pas manquer pour cette petite console pleine de qualités : plus petite que sa grande sœur, la Nintendo Switch Lite allie compacité et une très bonne solidité.

Nintendo Switch Lite // Source : Louise Audry pour Numerama

Pensée pour vous suivre partout, que ce soit dans les transports, en vacances ou même dans votre lit pour les jours de flemme, la version Lite s’accompagne d’une autonomie renforcée et d’un poids plus léger.

Nintendo Switch Lite // Source : Louise Audry pour Numerama

Cette version Lite se destine uniquement au jeu en mode portable, avec quelques concessions : les vibrations manquent à l’appel, il n’y a pas de gestion automatique de la luminosité et pas de joy-con détachable. Des concessions presque insignifiantes lorsque la console passe à seulement 155 euros sur le site d’AliExpress avec le code AAFR20.

Les Galaxy Buds 2 Pro à 109 euros : le bon son à petit prix

Confortables et performants, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro présentent beaucoup de points positifs, à commencer par leur design. Ronds et adaptés à la forme du pavillon de l’oreille, ils s’intègrent parfaitement dans votre oreille et vous permettent de vous isoler sans pour autant vous couper du monde extérieur.

Un écouteur Galaxy Buds 2 Pro. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Ils profitent, aussi, d’une réduction du bruit active qui leur permettent de diminuer efficacement les sont environnants comme le vent. Le mode transparence quant à lui assure un rendu musical qualitatif tout en vous permettant d’être conscient de votre environnement. Mieux, avec le mode conversation, les écouteurs peuvent désactiver l’ANC (Active Noise Cancellation) lorsque vous parlez.

Les trois coloris des Galaxy Buds 2 Pro. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Sur le point de la qualité audio, les Galaxy Buds 2 Pro sont très bons. Les basses et les aigus sont parfaitement gérés pour offrir le meilleur rendu possible. Leur autonomie joue enfin en leur faveur puisqu’ils peuvent tenir jusqu’à 8h seuls sans ANC.

Jusqu’au 27 mars, AliExpress fait chuter le prix des Galaxy Buds 2 Pro à 109 euros au lieu de leurs 199 euros habituels grâce au code AAFR10.

Redmi Note 13 à 140 euros : il n’a d’entrée de gamme que son prix

Proposé à un prix d’appel de 199 euros lors de sa sortie, le Redmi Note 13 présente deux gros points forts : son autonomie de plus d’une journée en utilisation classique et son très bel écran AMOLED de 6,78 pouces, rare dans cette gamme de prix.

Le Redmi Note 13 est d’une taille idéale // Source : Xiaomi

Il s’illustre également parmi les produits d’entrée de gamme par son interface MIUI en version 14, fluide, confortable et très efficace. Si l’interface de Xiaomi est basée sur Android 13, un passage à Android 14 est prévu dans les prochains mois.

Son appareil photo enfin, pour son tarif, fait très bien le travail avec un capteur principal de 108 mégapixels efficace, complété par un module de huit mégapixels réservé à l’ultra-grand-angle et un module de deux mégapixels pensé pour la photographie macro. Mention spéciale pour la photo nocturne qui progresse par rapport aux modèles précédents.

En ce moment, et jusqu’au 27 mars 23h59, le Xiaomi Redmi Note 13 est proposé à 146,58 euros grâce au code AAFR10.

