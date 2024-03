2024 démarre sur les chapeaux de roues pour Honor, qui semble décidé à se tailler la part du lion. Le constructeur chinois va lancer dans quelques jours à peine le Magic6 Pro, un smartphone haut de gamme qui risque de bousculer le segment.

Porté par une fiche technique dopée aux hormones, des capacités photos impressionnantes et un design soigné, le Honor Magic6 Pro a tout pour s’imposer comme LE smartphone de 2024. À tel point que le constructeur a décidé de récompenser grassement ceux qui décideraient de lui faire confiance via une offre de lancement pas piquée des hannetons. Réduction immédiate sur le prix d’achat, cadeaux aussi premium que le smartphone : n’y aurait-il pas un peu de magie dans l’air ?

Une partition photo exemplaire pour un photophone polyvalent

Si vous connaissez un tant soit peu Honor, vous savez que le constructeur a pour habitude de doter ses smartphones d’un bloc photo efficace et performant. Le Magic6 Pro ne fait pas exception à la règle avec ses trois capteurs qui se répartissent comme suit :

un capteur grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture variable (f/1,4 ou f/2,0) ;

un ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

un téléobjectif x2,5 de 180 mégapixels.

Un bloc photo très complet qui permet au Magic6 Pro de s’adapter à la plupart des situations auxquelles il pourrait être confronté. Si le téléobjectif ne possède qu’un zoom x2,5, sa grande matrice de 180 mégapixels lui permet de capturer des images extrêmement détaillées. À tel point qu’il découpe dans celles-ci pour obtenir un zoom (numérique) plus important sans perte de netteté.

Avec son ouverture variable, le Magic6 Pro est capable de jouer sur la lumière capturée pour obtenir des clichés parfaitement exposés // Source : HONOR

Quant au capteur principal, son ouverture variable est une véritable bénédiction. En jouant sur l’ouverture du diaphragme, le Magic6 Pro peut réaliser des clichés parfaitement exposés, avec un bruit minimum, y compris en basse lumière. Cela lui permet aussi de jouer plus facilement avec la profondeur de champ, que ce soit pour obtenir un effet de bokeh ou donner du caractère aux photos.

L’IA est aussi de la partie pour assister la prise de photo, notamment avec le système Falcon 2.0 qui capture des images en rafales avant de les mélanger pour obtenir un cliché sans défaut. Une fonctionnalité idéale pour capturer des scènes sur le vif. Ajoutez à cela de nombreuses autres fonctionnalités comme un mode Light Painting, et vous avez là un photophone très complet.

Des améliorations significatives par rapport à la génération précédente, qui lui permettent de décrocher une « Gold Medal » sur le site de mesure DXOMARK.

Grosse batterie et charge rapide : la clef d’une autonomie XXL

En matière de smartphone, l’autonomie est toujours un point clef qu’Honor n’a pas raté. Pour commencer, il a installé dans son appareil un accumulateur de 5 600 mAh. Une jolie performance au regard de l’encombrement minimum du téléphone, rendu possible par l’emploi d’une technologie d’accumulateur maison (le Silicium-Carbone 2e génération si vous voulez tout savoir).

Cette batterie nouvelle génération permet au Magic6 Pro de tenir la distance en cas d’usage intensif. Dans le cas contraire, le Magic6 Pro est capable de fonctionner pendant presque deux jours avant de passer par la case recharge.

Malgré son accumulateur de 5 600 mAh, le Magic6 Pro reste étonnamment fin // Source : HONOR

Et comme Honor a bien fait les choses, la charge de ce smartphone est une véritable partie de plaisir. Avec une puissance pouvant aller jusqu’à 100 W en filaire et 66 W sans fil, ce smartphone se charge à 100 % à la vitesse de l’éclair.

De l’affichage aux performances : une fiche technique sans fausse note

Afin de proposer un smartphone qui réponde aux exigences d’un modèle estampillé premium, Honor a misé sur ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en matière de composants. Sous le capot, on retrouve donc un Snapdragon 8 Gen 3, accompagné par 12 Go de RAM. Un duo particulièrement musclé qui permet au Magic6 Pro de ronronner, quelle que soit l’activité à laquelle on le soumet. Pour ne rien gâcher, il dispose d’une excellente dissipation thermique qui lui permet de préserver ses performances en toutes circonstances.

Même son de cloche du côté de l’affichage. Le Magic6 Pro est équipé d’une dalle AMOLED LTPO de 6,8 pouces, qui lui permet de profiter d’un taux de rafraîchissement variable, oscillant de 1 à 120 Hz. Contraste, luminosité et fidélité des couleurs sont aussi au rendez-vous pour une expérience visuelle fluide, qui frôle la perfection.

Le snapdragon 8 ,Gen 3 est un monstre de puissance qui permet au Magic6 Pro de faire tout tourner, y compris les jeux les plus gourmands, sans aucun problèmes notables // Source : HONOR

Un filtre anti-lumière bleue, un filtre anti-scintillement ainsi qu’un mode d’affichage circadien (qui adapte la luminosité et la tonalité de l’écran au moment de la journée) viennent achever l’ensemble, afin de prendre soin des utilisateurs et réduire la fatigue visuelle en cas d’utilisation prolongée.

Entre réductions immédiates et cadeaux, Honor gâte les acheteurs de son Magic 6 Pro

Déjà disponible à la précommande avant son lancement début mars, le Magic6 Pro profite d’une offre particulièrement bien achalandée. Honor a décidé de mettre le paquet pour soutenir son smartphone haut de gamme, et récompenser tous ceux qui ont décidé de lui faire confiance. Si vous décidez de craquer pour le Magic6 Pro avant sa sortie officielle, vous pourrez bénéficier de plusieurs cadeaux, à commencer par une réduction immédiate sur le prix d’achat du téléphone.

En utilisant le code AFR6P, vous pourrez faire baisser le prix du smartphone de 130 euros et ainsi l’obtenir à 1 169,90 euros. Comme si cela ne suffisait vraisemblablement pas, Honor a ajouté dans la balance une tablette Honor Pad 9 d’une valeur de 400 euros, ainsi qu’un an de protection contre les dommages occasionnés à l’écran. Un service habituellement facturé 150 euros par le constructeur. Ces avantages sont valables jusqu’au 15 mars.

