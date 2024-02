Vous cherchez un moyen efficace pour stocker et protéger vos fichiers les plus précieux, ainsi que ceux de vos proches ? pCloud a une offre pour vous avec une promotion de Saint-Valentin extrêmement généreuse.

Que vous le sachiez ou non, vos données personnelles ont une valeur pour de nombreuses personnes. Il existe sur internet de nombreux individus plus ou moins bien intentionnés qui font commerce de ce type d’informations. On ne répétera donc jamais assez à quel point sécuriser ses données personnelles est important.

Mais comment faire pour les protéger ? S’il est essentiel d’adopter de bonnes pratiques lorsque l’on se connecte à internet, s’appuyer sur des outils éprouvés et efficaces peut aussi faire la différence. Des outils comme pCoud, une plateforme de stockage en ligne capable d’assurer au mieux la protection de vos données contre les menaces extérieures. Et la bonne nouvelle, c’est que pCloud est actuellement soumis à une très belle promotion : pour la Saint-Valentin, vous bénéficiez d’un abonnement offert pour un abonnement acheté.

Payez une fois, profitez du service « à vie »

Dans le petit monde des hébergeurs de contenus, pCloud fait figure d’original. La raison ? La manière de rémunérer le service qui vous est proposée. Là où la plupart du temps, on vous demande de payer un abonnement mensuel pour continuer à profiter de votre espace de stockage, pCloud propose une formule « à vie » aussi surprenante qu’intéressante. Un paiement assez élevé, il est vrai (entre 400 et 1 200 euros selon la grille tarifaire actuelle), mais qui vaut largement le coup sûr le long terme.

Pour découvrir les services de pCloud, il suffit de se rendre sur leur site dédié // Source : pCloud

Prenez la formule la plus abordable de pCloud : pour un paiement unique de 400 euros, vous obtenez un espace de stockage dans le cloud de 2 To à vie. Si dans les faits, ce « à vie » correspond plutôt à 99 ans, cela représente un tarif annuel aux alentours de 4 euros, et un tarif mensuel à moins de 40 centimes. À titre de comparaison, un service équivalent et concurrent coute autour de 10 euros par mois.

Quels sont les avantages du service de stockage proposé par pCloud ?

La principale raison d’opter pour un hébergement pCloud reste sans conteste la qualité du service proposé. Là où beaucoup d’acteurs se contentent de fournir un espace dans lequel on déverse documents et photos, pCloud propose un écosystème bardé de fonctionnalités. Ces dernières couvrent un large éventail qui va du stockage des données, à leur gestion, en passant par leur protection.

Un espace de stockage chez pCloud, c’est entre 2 et 10 To selon la formule, à utiliser comme bon vous semble. Un espace assez généreux, qui bénéficie en plus d’une certaine flexibilité. Non content d’accueillir vos documents et images, cet espace dispose aussi d’une visionneuse intégrée pour lire tous vos fichiers audio et vidéo directement en ligne.

Dans le même genre, pCloud propose un petit plugin, pCloud Save, qui s’intègre au navigateur (Chrome, Firefox ou Opera) et permet de sauvegarder en un clic les images et textes que vous croisez durant vos pérégrinations sur le web. Ajoutez à cela la possibilité d’effectuer des backup de services comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive et Photos, et vous obtenez un espace de stockage extrêmement utile.

La gestion des données constitue aussi une partie importante de l’écosystème proposé par pCloud. De nombreuses options de partage, vers des tiers notamment, sont aussi de la partie pour faciliter les échanges et la transmission d’information.

pCloud est disponible sur une très grande variété de supports, d’OS ou de navigateurs // Source : pCloud

Dernier point et non des moindres : la sécurité. Il s’agit d’une préoccupation majeure de pCloud qui n’a pas lésiné sur les moyens. Outre des règles strictes sur la préservation des données de ses utilisateurs (merci la législation Suisse), pCloud pratique un cryptage (AES 256-bits) de toutes les données hébergées sur ses serveurs. Des options comme la double authentification sont aussi disponibles pour offrir une protection supplémentaire à ses utilisateurs.

Un plan 2 ou 10 To acheté, le deuxième offert : la très belle offre de pCloud pour la Saint-Valentin

Si pCloud nous a déjà habitués à proposer des réductions importantes sur ses offres 2 et 10 To, l’opération menée en vue de célébrer la Saint-Valentin est d’une tout autre trempe. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’hébergeur, en plus de proposer une ristourne d’environ 70 % sur ses tarifs habituels, a décidé de pratiquer une opération « un acheté, un offert ».

Concrètement, il vous suffit de souscrire à l’une ou l’autre des offres Lifetime proposées par pCloud pour obtenir une seconde offre similaire sans débourser un centime de plus. Le compte supplémentaire, délivré sous forme de code, ne peut pas être utilisé par le titulaire du compte qui a souscrit à l’offre.

Pour la Saint-Valentin, pCloud pratique la politique du un acheté, un offert // Source : pCloud

Pour résumer, en ce moment, vous pouvez obtenir chez pCloud :

le pack Lifetime Premium Plus avec 2 To de stockage, plus un second offert, à 399 euros ;

le pack Lifetime Ultra avec 10 To de stockage, plus un second offert, à 1 190 euros ;

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.