[Deal du jour] Logitech possède une grande gamme d’accessoires dédiés aux jeux vidéo, dont quelques casques. Le G735, idéal pour les joueuses et les joueurs, est un modèle pour jouer sur PC et consoles. Son prix pendant les soldes le rend bien plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur ce casque de Logitech ?

Le casque gaming G735 est commercialisé 229 € sur le site officiel de Logitech. Pour les soldes, il est disponible sur Rue du Commerce au prix de 165 €.

C’est quoi, ce casque de Logitech pour les jeux vidéo ?

Le casque G735 adopte un design sobre à l’éclairage RGB discret autour des oreillettes, éclairage entièrement personnalisable. Le choix du coloris blanc donne son identité au casque, mais peut facilement se salir, à moins d’en prendre vraiment soin. Son poids de 260 g et ses coussinets moelleux font que le G735 ne se sent pas trop une fois sur la tête, même durant une longue utilisation. Sa conception est pensée pour la plupart des morphologies, y compris les petites têtes ou les personnes portant des lunettes.

Les oreillettes sont larges et couvrent bien les oreilles, et offrent une isolation passive correcte. Niveau audio, le casque de Logitech délivre une bonne puissance et un son équilibré, mais qui peine un peu à restituer des musiques complexes. Logitech propose en effet, d’abord un accessoire adapté au gaming, qui restitue fidèlement l’audio d’un jeu ou une conversation, à défaut de convenir aux plus mélomanes. Le microphone fait un excellent travail et offre une captation de la voix propre et claire. Notez que le micro est détachable.

L’éclairage RGB du G735 de Logitech est désactivable // Source : Logitech

Est-ce que ce casque de Logitech vaut le coup à moitié prix ?

Si vous recherchez un bon casque gaming, stylé et performant, c’est une bonne affaire. Le G735 est un modèle compatible PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC et Mac, mais aussi tablettes et smartphones. Il se connecte aux appareils en Bluetooth et grâce à la connexion Lightspeed, et peut également se connecter en filaire, via son port jack 3.5 mm. Dommage cependant que le câble jack ne soit pas fourni.

Au rang des fonctionnalités appréciables, le G735 dispose de commandes sur les oreillettes. Enfin, niveau autonomie, comptez environ 15 h d’utilisation avec le rétroéclairage activé, et plus une cinquantaine d’heures si ce dernier est désactivé.

