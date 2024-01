Le mercredi 10 janvier marque le coup d’envoi des soldes d’hiver 2024. Un évènement auquel TCL ne manque pas de participer avec un trio de téléviseurs QLED 4K en promotion.

Aucun téléviseur ne s’est glissé sous le sapin l’année dernière ? Si le besoin de changer de TV 4K se fait sentir, pas besoin d’attendre jusqu’au Black Friday 2024 pour sauter le pas sans briser sa tirelire. En effet, Auchan profite des soldes hivernales pour baisser le prix de plusieurs téléviseurs TCL.

Dalles QLED de 55 à 75 pouces, 4K, pour le gaming ou pour les films, il y en a pour tous les types de spectateurs. Le tout en restant toujours sous la barre des 1 000 euros. Des remises qui ne sont pas amenées à durer puisqu’elles disparaissent le 6 février prochain. Voici les offres les plus intéressantes du moment :

Une génération à l’image plus fluide

Lancée au printemps 2023, la série de TV TCL C745 succède à une génération qui n’avait pas manqué de séduire la rédaction de nos confrères de Frandroid. C’est en s’appuyant donc sur une recette qui fonctionne que TCL livre une gamme de téléviseurs plus moderne, convenant aussi bien aux cinéphiles qu’aux joueurs et joueuses. Le tout avec un rapport qualité-prix toujours maîtrisé.

Une belle surface d’affichage // Source : TCL

Avec ses bordures quasi inexistantes, le TCL 55C745 offre une magnifique surface d’affichage au format 16:9. « Magnifique », car ce téléviseur jouit d’une définition 4K, parfaitement éclairée grâce à la technologie Full Array Local Dimming.

Concrètement, on se retrouve face à une dalle QLED de 55 à 75 pouces, qui ravit la rétine, même dans un environnement très lumineux. D’autant qu’elle supporte les formats vidéo HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Mieux, ces TV TCL intègrent le traitement et l’optimisation des images HDR AiPQ Processor 3.0 ainsi et la mise à l’échelle via l’intelligence artificielle. La promesse d’une image soignée lors du visionnage de ses films et séries préférés.

Un TV optimisé pour le gaming

Loin de se destiner qu’aux cinéphiles, la gamme TCL C745 profite de nombreux atouts pour répondre aux besoins des joueurs. À commencer par un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz. Le TCL 55C745 permet donc de jouer à des jeux compétitifs, affichant bien souvent des actions ultrarapides à l’écran, sans craindre la moindre perte de fluidité au niveau de l’image.

Un TV pensé pour les joueurs et les joueuses // Source : TCL

Comme sur la précédente génération, TCL parvient à garantir un input lag minime puisqu’il culmine à maximum deux images de retard entre la pression d’un bouton et l’action à l’écran. Pour faire honneur à la puissance des consoles de nouvelle génération, la série C745 de TCL embarque quatre ports HDMI 2.1. Ceux-ci supportent les technologies ALLM, pour réduire encore l’input lag et VRR, pour une meilleure synchronisation d’image. La technologie AMD FreeSync est aussi de la partie, pour en finir avec les artefacts graphiques à l’écran tels que les déchirures.

Les joueurs et les joueuses peuvent même s’appuyer sur la fonction Game Master Pro 2.0 pour améliorer leur expérience de jeu. Il s’agit d’une barre affichée à l’écran qui présente les différents réglages, avec la possibilité de les modifier en un instant.

Côté audio, on retrouve deux haut-parleurs offrant une puissance totale de 30 watts. Pour une expérience audio optimale, ils sont compatibles avec les normes Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Au niveau de la connectique, outre les quatre prises HDMI 2.1, le TCL 55C745 embarque un port USB, une prise Ethernet, une prise optique, un port antenne et une prise jack.

Toutes les applications à portée de main // Source : TCL

Enfin, étant un TV connecté, le TCL 55C745 s’appuie sur le système d’exploitation Google TV pour son interface. Les utilisateurs ont donc accès à toutes leurs applis de streaming préférées via le catalogue du Play Store.

Une série en promotion, quelle que soit la taille

Non contente d’être une série de TV perfomants, la gamme C745 de TCL a l’ultime avantage d’afficher un prix bas pour ce type de produit. Une remise valable aussi bien sur la version 55 pouces que sur la mouture 75 pouces.

Ainsi, jusqu’au 6 février prochain, le TCL TV 55C745 est proposé à 549 euros au lieu de 649 euros chez Auchan.

De son côté, le TCL TV 65C745 est, lui, vendu 799 euros.

Enfin, le TCL TV 75C745 passe sous la barre des 1 000 euros et tombe à 990 euros au lieu de 1 190 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.