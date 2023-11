Google Maps a changé ses couleurs. Sur l’app, les rues et voiries sont désormais représentées en gris, les espaces verts ont changé et même la couleur de l’eau est différente. Certains regrettent les anciennes couleurs.

Vous avez peut-être été déboussolés, voire perturbés, ce mardi 21 novembre 2023 si vous avez ouvert Google Maps. Probablement, d’ailleurs, ne l’avez-vous pas remarqué immédiatement (c’est le cas de plusieurs journalistes de Numerama qui n’ont vu aucune différence). Il faut dire que c’est un changement subtil dans l’app, qui ne se remarque pas forcément au premier coup d’œil.

Pourtant, Google Maps, qui est très utilisée pour regarder des plans de ville et prévoir des trajets, a drastiquement changé ses codes couleurs. Celles-ci sont désormais bien moins jolies.

Les nouvelles couleurs de Google Maps. // Source : Google / Capture d’écran Numerama

Les nouvelles couleurs de Google Maps sont bien plus ternes

De très nombreuses couleurs ont changé sur la nouvelle version de Google Maps. La couleur des mers et des océans est désormais un bleu plus turquoise, les espaces verts représentants les parcs et les forêts ont une teinte légèrement différente, et les routes et voiries sont passées d’une représentation en jaune et blanc à différents gris, en fonction du type de route.

Les nouvelles couleurs de Google Maps pour les rues : du gris. // Source : Google Maps / Capture d’écran Numerama

Ce n’est pas tout : la fonction itinéraire de l’app utilise également d’autres couleurs. Pour les trajets à pied, les pointillés indiquant le chemin à suivre sont dorénavant dans un bleu plus foncé. Même chose pour les trajets en voiture : le bleu est plus foncé.

Pour les itinéraires, le chemin à suivre apparait en bleu plus foncé. // Source : Google Maps / Capture d’écran Numerama

Certes, le changement n’est pas non plus révolutionnaire, comme beaucoup de changements dans les codes couleurs de grandes entreprises de la tech — on pense notamment à la récente modification du logo de Facebook, passée presque inaperçue. Surtout, Google Maps continue de fonctionner exactement de la même manière qu’auparavant, et reste très fiable.

On regrette cependant les anciennes couleurs, qui rendaient l’app moins terne : toutes ces routes et avenues grisées sont un peu déprimantes, et la nouvelle teinte verte, à notre sens, pas des plus agréables à regarder. Le nouveau bleu pour suivre les trajets est également plus froid et triste. Bref, le tout est moins harmonieux, et beaucoup de personnes le regrettent : sur internet, de nombreux utilisateurs se plaignent de ces nouvelles couleurs, et cherchent comment faire pour les changer. Malheureusement, c’est impossible.

