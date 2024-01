Mickey Mouse est désormais dans le domaine public, et les internautes s’en donnent à cœur joie. Ils sont nombreux à se servir de l’intelligence artificielle pour détourner l’image de la souris de Disney.

Au 1er janvier 2024, Mickey Mouse est tombé dans le domaine public. Heureusement pour Disney, il ne s’agit pas de toutes les versions de la célèbre souris, mais de celle de Steamboat Willie, tel qu’il est apparu dans plusieurs dessins animés des années 1920.

Son arrivée dans le domaine public a bien évidemment ravi de nombreux fans, qui ont déjà fait de Mickey la star d’un jeu vidéo horrifique. D’autres ont publié mèmes et montages de Steamboat Willie sur les réseaux sociaux, allant de la blague potache à la vidéo animée montrant Mickey armé d’un fusil. Mais certains se servent également de l’intelligence artificielle pour détourner l’image de Mickey, et lui faire faire toute sorte de choses, de la plus absurde à la plus glauque.

Mickey en train d’inspirer la révolution communiste // Source : Pierre-Carl Langlais

Mickey communiste, Mickey crucifié, et Mickey terroriste

Sur le Reddit r/Midjourney, qui compile les meilleures créations des utilisateurs de l’IA de génération d’images, de nombreux fans ont publié leur détournement de Mickey. On peut ainsi le voir visiter Paris de manière innocente, saluer la caméra en compagnie de Minnie, mais aussi interpréter du Shakespeare, ou encore prenant une posture très menaçante, un couteau à la main devant une maison en feu.

Mais d’autres sont allés plus loin. Comme le rapporte Ars Technica, Pierre-Carl Langlais, un chercheur dans le numérique, a entrainé son propre modèle d’intelligence artificielle sur des images des dessins animés tombés dans le domaine public avec Stable Diffusion. Plus précisément, Pierre-Carl Langlais a utilisé 40 images du dessin animé Gallopin’ Gaucho, 22 images de Plane Crazy, et 34 images de Steamboat Willie.

Mickey Mouse dans un cinéma // Source : Pierre-Carl Langlais

Le résultat est impressionnant, car l’outil permet de créer des images dans le style caractéristique des premiers dessins animés de Walt Disney de Steamboat Willie — et donc, de faire faire tout et n’importe quoi au personnage de Disney. Parmi les exemples réalisés par le chercheur, on peut ainsi voir Mickey Mouse dans un cinéma, ou bien en train d’inspirer les leaders communistes à mener la révolution.

Mais ce n’est pas tout. Pierre-Carl Langlais a partagé son modèle sur Hugging Face, une plateforme spécialisée — et de nombreux internautes s’en sont emparés. Un thread Bluesky du journaliste Mike Masnik rassemble ainsi plusieurs créations montrant un Mickey détruire les tours du World Trade Center, en train de se faire crucifier, en gangster, ou encore en train de se transformer en monstre lovecraftien. Ce n’est que le début pour le héros de Disney.

