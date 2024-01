Le studio Nightmare Forge Games a dévoilé le jeu d’horreur Infestation 88, dans lequel apparaît Mickey Mouse. Partenariat avec Disney ? Non. La mascotte est désormais dans le domaine public.

Depuis le 1er janvier, Mickey Mouse n’est plus protégé par les droits d’auteur, ce qui signifie que tout un chacun est libre de l’utiliser (tout au moins la version vue dans le dessin animé Steamboat Willie, sorti en 1928). Il faut donc s’attendre à voir débarquer des contenus où la mascotte de Disney apparaîtra. Ce sera par exemple le cas pour Infestation 88, un jeu d’horreur dévoilé dans les colonnes de IGN le 1er janvier — soit pile le jour où Mickey est tombé dans le domaine public.

Sur la page Steam, on peut voir que Infestation 88, développé par Nightmare Forge Games, sera disponible en accès anticipé en 2024, sans plus de précision. « Ce jeu s’inspire d’œuvres désormais dans le domaine public. Cette création indépendante n’a été autorisée, sponsorisée ou autrement approuvée par aucun auteur original desdites œuvres », précise le studio, qui profite de l’opportunité offerte par le nouveau statut de Mickey pour en faire un monstre effrayant. Un destin partagé par Winnie l’ourson, méconnaissable dans le film Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Le jeu d’horreur Infestation 88 fait de Mickey un monstre

C’est plutôt malin de la part de Nightmare Forge Games de transformer un personnage iconique en monstre, décrite comme « une entité horrible ». Il faudra simplement veiller à ce qu’il respecte bien la propriété intellectuelle de Disney. Le Mickey Mouse qui apparaît dans Steamboat Willie est bien différent de celui que les enfants connaissent (toujours protégé, lui). Il est en noir et blanc (oubliez le short rouge) et ne possède pas de gant. Ses traits sont par ailleurs beaucoup plus simplistes et moins amicaux. Pour une expérience centrée sur l’horreur, c’est parfait. Mais, au moindre écart, Disney pourra enrôler une batterie d’avocats.

Mickey dans Steamboat Willie est la seule version dans le domaine public // Source : Disney

Infestation 88 sera un jeu de survie coopératif, dans lequel 1 à 4 participants devront en finir avec des infestations mystérieuses. Nightmare Forge Games met en avant la possibilité de jouer en public ou en privé, ou encore la nécessité de communiquer pour élaborer la meilleure stratégie possible. Les joueuses et les joueurs auront à disposition un arsenal varié pour traiter les sources problématiques.

Infestation 88 // Source : Nightmare Forge Games

Enfin, Infestation 88 sera découpé en épisodes, chacun étant a priori lié à un ennemi distinct. Les développeurs évoquent « un personnage classique ou une légende urbaine », ce qui explique l’apparition un tantinet opportuniste de Mickey, version Steamboat Willie.

