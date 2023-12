[Deal du Jour] La souris sans fil MX Master 2S de Logitech, conçue pour un usage bureautique, possède une excellente ergonomie. Elle est idéale pour la bureautique et se trouve en ce moment à un très bon prix.

C’est quoi, cette promotion sur cette souris de Logitech ?

La souris MX Master 2S de Logitech est habituellement vendue 109,99 €, et peut se trouver régulièrement autour de 80 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 57,99 €.

C’est quoi, cette souris Logitech ?

La MX Master 2S est une souris sans fil confortable, bien qu’un peu imposante. Ses dimensions de ‎12.6 × 8.6 × 4.8 centimètres ne la destinent en effet pas aux petites mains. Pour les autres, sa forme bombée permet de reposer entièrement la paume de la main dessus et offre une bonne préhension. Les finitions sont soignées et les matériaux sont agréables au toucher et peu glissants. Les doigts se placent naturellement et la souris se manipule avec confort et aisance, notamment grâce à une bonne position du pouce qui améliore le grip.

Sept boutons configurables sont présents sur la MX Master 2S. Les clics classiques et la molette latérale s’accompagnent de boutons de tranche et d’une molette placée au-dessus du pouce. Vous pourrez assigner des fonctions primaires et secondaires à l’ensemble des boutons. Pour activer la fonction secondaire, il suffit de maintenir la touche Fn du clavier enfoncée. Concernant la molette, son mode de défilement peut passer automatiquement au mode de défilement libre au besoin.

Est-ce que cette souris vaut le coup en promotion ?

C’est une très bonne affaire à moins de 60 € ! Niveau glisse, la Mx Master 2S permet des déplacements fluides et silencieux, et peut même s’utiliser en dehors d’un usage pour de la simple bureautique. Les joueuses et les joueurs apprécieront la bonne prise en main, sa précision et sa fluidité.

Grâce au logiciel Logitech Flow, vous pouvez connecter jusqu’à trois ordinateurs avec cette souris sans fil, et copier-coller du texte, des images et des fichiers entre eux. La MX Master 2S bénéficie d’une autonomie d’environ deux mois. Sa charge rapide permet une journée entière d’autonomie en quelques minutes. Enfin, la Mx Master 2S est compatible PC et Mac.

