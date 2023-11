Connaissez-vous XGIMI ? Ce constructeur se démarque grâce à ses vidéoprojecteurs à l’excellent rapport qualité-prix. D’autant plus lors du Black Friday.

Improviser une salle de cinéma à domicile est bien plus facile et accessible qu’on ne peut l’imaginer. Marque montante en France, XGIMI est parvenue à s’imposer sur le marché des vidéoprojecteurs grâce à ses appareils connectés performants, simples à utiliser et abordables.

La gamme HORIZON en est un bel exemple, puisqu’elle peut projeter une image jusqu’en 4K avec une diagonale de 200 pouces, soit plus de trois fois plus grand qu’un téléviseur moyen ! À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 27 novembre, ces vidéoprojecteurs haut de gamme sont accessibles à partir de 799 euros :

XGIMI HORIZON Pro : pour une projection 4K à prix léger

Produit phare de la marque XGIMI, le vidéoprojecteur de salon HORIZON Pro a de multiples atouts derrière sa lentille. Ce modèle projette l’image avec une définition 4K sur une diagonale comprise de 40 à 200 pouces. Une taille conséquente, impossible à atteindre avec un téléviseur traditionnel.

Pour autant, le XGIMI HORIZON Pro n’est pas réservé aux grandes villas. Celui-ci convient aussi aux petits appartements, sachant qu’un mètre de recul face au mur suffit pour projeter l’image en 40 pouces.

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Pro // Source : XGIMI

Si le XGIMI HORIZON Pro promet une belle qualité d’image et une luminosité lui permettant d’être utilisé de jour comme de nuit, ce vidéoprojecteur est surtout salué pour son paramétrage tout automatisé. Inutile de prévoir des heures pour l’installer et le calibrer, six secondes suffisent. Une fois allumé, le XGIMI HORIZON Pro se charge de régler intégralement l’image à votre place. Il détecte même les obstacles et redimensionne automatiquement l’image pour qu’elle reste complète en toutes circonstances.

Compatible Wi-Fi et propulsé par Android TV, le XGIMI HORIZON vous permet de lancer en un tournemain vos contenus préférés. Android TV vous donne en effet accès à plus de 5 000 applications, comprenant les principaux services de SVOD (Prime Video, Disney+, Netflix,…) et un accès rapide à YouTube.

Durant le Black Friday, le XGIMI HORIZON Pro est disponible à 1199 euros au lieu des 1699 euros habituels.

XGIMI HORIZON Ultra : une image sublimée

Modèle le plus premium de la série, le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra promet une diffusion en 4K Dolby Vision jusqu’en 200 pouces, une luminosité décuplée et une palette de couleurs encore plus riche que sur la version Pro.

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra // Source : XGIMI

Pour parvenir à une telle prouesse, la marque a choisi d’associer les technologies LED et laser, et de les faire fonctionner en duo. Résultat : la luminosité est fortement accrue et peut atteindre 2 300 lumens ISO. Avec une telle configuration, il n’est pas nécessaire de fermer volets et rideaux pour profiter d’une projection privée en journée.

En complément, la technologie d’optimisation de l’image ISA 3.0 de XGIMI se charge de la paramétrer intelligemment et va même jusqu’à l’optimiser en fonction de la couleur du mur. Et ce n’est pas tout. Conscient que les utilisateurs sont parfois limités par la taille de la pièce, la marque a prévu une nouveauté pratique : le zoom optique. En activant cette option, vous pouvez agrandir la taille de la projection sans avoir à reculer davantage l’appareil, tout en conservant une netteté optimale.

Enfin, ce modèle gagne des haut-parleurs Harman Kardon plus puissants, de 12 W chacun, et compatibles avec le son 3D DTS Studio Sound.

Habituellement proposé à 1899 euros, le XGIMI HORIZON Ultra est disponible jusqu’au 27 novembre au prix de 1799 euros.

XGIMI HORIZON : l’atout prix, sans trop de compromis

Affiché à seulement 799 euros au lieu de 1099 euros durant le Black Friday, le XGIMI HORIZON reprend de nombreux atouts du modèle Pro, dont la projection jusqu’en 200 pouces, le paramétrage automatique de l’image, une belle luminosité, ainsi que les enceintes de 8 W.

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON // Source : XGIMI

Seule concession majeure : la définition de l’image. Exit la 4K, ce modèle se contente d’une diffusion en Full HD.

Mais en contrepartie, l’appareil gagne une plus grande compacité et grâce son poids plume de 2,5 kg, le XGIMI HORIZON peut facilement être déplacé d’une pièce à l’autre ou même rangé dans un tiroir entre deux sessions cinéma. Et pourquoi pas lui dédier une petite place dans votre valise lorsque vous partez en vacances.

Toutes ces offres promotionnelles sont également disponibles chez SonVideo, LDLC, Fnac, Darty, ou encore Boulanger.

