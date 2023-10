Google n’avait que le mot « IA » à la bouche pendant sa conférence centrée sur la gamme Pixel 8. Une des annonces phares : la multinationale a présenté la fonctionnalité Assistant with Bard, qui fusionne son chatbot à son assistant vocal.

IA, IA, IA, generative IA, IA, IA… et encore IA : si on était taquin, on pourrait résumer la dernière conférence de Google ainsi. Le 4 octobre, la multinationale a présenté ses téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro et a réservé quelques minutes à Bard, son agent conversationnel (concurrent de ChatGPT). Concrètement, une nouvelle fonctionnalité a été officialisée : Assistant with Bard.

Comme on peut le deviner, l’idée de Google est de fusionner son assistant vocal à son chatbot. L’objectif ? En demander toujours plus à une IA générative pour accomplir des tâches plus ou moins fastidieuses et, surtout, obtenir des résultats très rapidement. Assistant with Bard sera déployé dans les mois à venir sur iOS et Android, sachant qu’une poignée de personnes pourront l’essayer en avant-première, les développeurs ayant besoin de retours.

Assistant with Bard // Source : Google

Ok Google, fusionne Assistant et Bard pour voir

Assistant with Bard est une évolution de Google Assistant, puisque son but est toujours de fournir une assistance et, in fine, faire gagner du temps à l’utilisatrice ou à l’utilisateur.

Google a fourni plusieurs exemples, qui donnent plutôt envie :

Assistant with Bard peut aller creuser très loin dans votre Gmail pour faire remonter des mails, si vous demandez des informations importantes que vous auriez loupées ;

Assistant with Bard peut générer en un éclair pour vous une liste complète d’ingrédients et de plats pour une fête articulée autour de dix personnes — une tâche qui prend du temps normalement ;

Assistant with Bard peut vous suggérer le meilleur chemin d’une randonnée en fonction de certaines contraintes (exemple : si j’ai un chien) ;

Assistant with Bard peut créer une belle publication RS pour vous, depuis la meilleure photo de votre chaton ou de votre chiot.

« Vous pouvez interagir avec lui au travers des textes, avec la voix ou grâce à des images », vante Google. Et comme Assistant with Bard mise sur une intégration parfaite au sein de l’écosystème Android (Gmail, Drive), il peut vraiment aller piocher dans un maximum de sources pour vous fournir la meilleure aide. Si toutes les pièces du puzzle s’imbriquent parfaitement, et avec la rapidité promise par Google, alors il s’agit d’un outil très puissant. En termes d’interface, Assistant with Bard apparaît en overlay pour qu’on garde un œil sur le contexte de la demande.

Pour Google, il s’agit aussi d’offrir une nouvelle manière d’interagir avec son smartphone, qui sert de liant entre l’humain et la machine. Bien évidemment, la sécurité des données personnelles est déjà promise par la firme de Mountain View, comme c’est le cas pour Assistant et Bard de manière individuelle.