Pour un ménage efficace, pas besoin de nécessairement foncer sur les aspirateurs robots : les aspirateurs balais sont aussi très efficaces. D’autant que les appareils Tineco sont en promo pour les Prime Day.

Vous n’avez pas envie de dénaturer votre décoration d’intérieur avec une base disgracieuse d’aspirateur robot ? Il existe une solution qui ne fait pour autant pas renoncer à un entretien irréprochable du logis : l’aspirateur balai.

Ceux de Tineco offrent même plus, puisqu’ils sont également capables de passer la serpillière. Surtout, ils peuvent se ranger facilement dans un placard ou dans une buanderie, et donc ne pas jurer avec le reste de la déco. À l’occasion des Prime Day, le constructeur baisse considérablement le prix de plusieurs de ses modèles.

Les promos en bref :

Le Tineco One S3 à 279,99 euros au lieu de 409 euros ;

le Tineco One S5 à 378,87 euros au lieu de 519 euros ;

le Tineco Pure One S15 à 299 euros au lieu de 399 euros.

Le Tineco One S3 à 279,99 euros contre 409 euros

Un bon équilibre entre efficacité et accessibilité, voilà comment on peut définir le Tineco S3. On se retrouve face à un aspirateur-balai sans-fil qui a la bonne idée d’intégrer un réservoir à eau pour laver le sol en plus de l’aspiration de la poussière.

Son point fort est qu’il profite de la technologie de capteurs iLoop. Le Tineco One S3 peut détecter le type de sol afin d’adapter sa puissance d’aspiration et son débit d’eau. Il dispose d’ailleurs d’un écran intégré qui indique si le sol est sale ou propre, le temps restant d’utilisation ainsi que la puissance d’aspiration.

L’écran de contrôle de l’aspirateur // Source : Tineco

S’il est livré avec une station de recharge, celle-ci a le mérite d’être beaucoup plus discrète qu’une base d’aspirateur-robot. Qui plus est, elle ne se contente pas de charger l’appareil puisqu’elle peut aussi nettoyer la brosse de l’aspirateur. Il suffit de presser une simple touche présente sur le Tineco One S3. Une application dédiée est aussi de la partie pour indiquer si l’aspirateur a besoin d’entretien.

L’autre avantage du Tineco S3 sur la concurrence est son silence. En fonctionnement, le moteur n’émet pas un bruit supérieur à 70 décibels, ce qui n’abîme pas les tympans lors des sessions de ménage. Et celles-ci peuvent être longue grâce à la bonne autonomie du Tineco qui culmine à 35 minutes par charge.

Pour les Prime Day, le Tineco One S3 tombe à 279,99 euros pour les clients Prime chez Amazon, contre 409 euros habituellement.

Le Tineco One S5 à 378,87 euros contre 519 euros

Le Tineco One S5 a tout de l’aspirateur balai incontournable. Déjà parce qu’il reprend tous les bons points du Tineco One S3, à savoir :

une absence de fil ;

une serpillière intégrée ;

une autonomie correct.

Mais surtout, il profite d’un petit twist qui lui confère une polyvalence massive : il peut se transformer en aspirateur à main. Il devient aisé de nettoyer un canapé ou un plan de travail rapidement sans devoir investir dans un appareil supplémentaire. Surtout qu’un embout brosse et un embout fin sont fournis pour pallier tous les scenarii.

La technologie iLoop est bien sûr présente. La puissance d’aspiration et le débit d’eau sont donc régis automatiquement par l’aspirateur en fonction du type de sol, ce qui évite, par exemple, de se retrouver avec un parquet submergé aux lattes dilatées. Comme jamais auparavant, le ménage n’a semblé aussi simple.

Le Tineco One S5 // Source : Tineco

D’autant que l’écran tactile du Tineco One S5 garantit une excellente expérience utilisateur. Outre une jauge circulaire pour l’état de propreté du sol, cette dalle affiche le niveau de la batterie, la connexion au Wi-Fi, et les divers modes de nettoyage (auto, éco, max) afin d’optimiser parfaitement le ménage.

Enfin, pour éviter de salir le sol après plusieurs passages, la station de recharge peut nettoyer la brosse du Tineco One S5.

À l’occasion des Prime Day, le Tineco One S5 passe à 378,87 euros au lieu de 519 euros chez Amazon. Une remise qui ne concerne que les abonnés Prime.

Le Tineco Pure One S15 à 299 euros contre 399 euros

Un aspirateur balai abordable est-il synonyme d’une expérience déplorable ? Pour Tineco, non, et le constructeur le prouve avec le Tineco Pure One S15. Pour maintenir un petit prix, il fait certes la concession de la serpillière mais il apporte tout ce que l’on attend d’un bon aspirateur balai.

Sa brosse lui permet de récupérer la poussière, les petits débris et surtout les poils des animaux de compagnie. Elle est conçue pour éviter l’emmêlement des cheveux et fils, ce qui permet de garantir la même efficacité d’aspiration après des mois et des mois d’utilisation.

Un aspirateur parfait pour les poils d’animaux // Source : Tineco

Autre bonne idée : la raclette intégrée au réservoir. À l’aide d’une simple pression sur un bouton, il est possible de vider rapidement le réservoir de l’aspirateur, sans devoir déloger avec les mains un débris bloqué. Comme le Tineco One S5, le Tineco Pure One S15 peut se métamorphoser en aspirateur à main pour les sessions rapides de nettoyages. Ses deux embouts lui permettent de passer facilement sur les plaintes ou entre les coussins d’un canapé.

S’il n’intègre pas de serpillière, il bénéficie quand même de la technologie iLoop, qui adapte la puissance d’aspiration en fonction du type de sol.

Vendu 399 euros en temps normal, le Tineco Pure One S15 voit son prix fondre à 299 euros chez Amazon pour les Prime Day.