StyleDrop est une IA qui ne cherche pas à repousser les limites de la créativité. Sa consigne est de rester au plus proche de son modèle. Et elle exécute sa tâche avec succès.

Jouer avec des IA génératives est une chose, trouver un usage professionnel à ces nouveaux outils en est une autre. Quand il s’agit de générer des images, les IA ont une créativité qui paraît sans limite, proposant des résultats étonnants en réponse aux prompts.

C’est cette effervescence que l’on recherche de prime abord. Mais si la créativité cherche l’unique et le nouveau, le monde professionnel a souvent besoin d’éléments qui se ressemblent. Une charte graphique, une typographie, un flyer, une page web, une direction artistique ou une signalétique sont autant d’éléments qui demandent une cohérence visuelle. Ce lien est aujourd’hui l’un des points faibles des IA : même avec un prompt similaire, on peut changer d’univers.

C’est pour répondre à ce besoin de cohérence sémantique et visuelle que l’IA StyleDrop a été créée par des ingénieurs de Google.

StyleDrop, une IA qui sait dupliquer un style (et s’y tenir)

StyleDrop peut se résumer de manière très simple : à partir d’un prompt visuel (une image) ou textuel, l’outil sait répliquer le style en comprenant son essence et en l’appliquant à d’autres demandes. C’est comme cela qu’il parvient à être consistant dans sa créativité.

Par exemple, StyleDrop est capable de créer des structures en bois dans le même style, avec un fond unique. On remarque qu’il n’y a pas, à première vue, de différence entre l’approche pour générer une image ou une autre. Elles pourraient passer pour des créations d’un même artiste.

Des exemples imaginés par l’IA StyleDrop // Source : Google Research

Plus impressionnant encore : à partir d’une simple photo d’un dessin à la peinture à l’eau, l’IA a créé une typographie extrêmement consistante. Elle aurait pu halluciner des couleurs et des formes très différentes, mais a choisi de garder l’essentiel : des traits simples, qui imitent la peinture à l’eau. On voit tout de suite l’usage de cette fonction pour créer des typographies complètes et créatives, directement utilisables.

Des exemples imaginés par l’IA StyleDrop // Source : Google Research

Tout aussi important : la génération de logos et pictogrammes. Cette tâche pour laquelle Midjourney a beaucoup de mal est plutôt bien gérée par StyleDrop. En prenant pour référence des pictogrammes noirs, avec plusieurs styles, l’IA a généré une suite cohérente qui pourrait figurer sur une page web. On pourrait voir la limite si l’on creusait un peu la réflexion : dans cette sélection qui semble cohérente, deux styles se mêlent en réalité. Le premier (loup, voiture, œil, renard) est caractérisé par des traits noirs et des espaces vides qui matérialisent les formes. Les autres sont des formes noires, pleines, qui matérialisent les images.

Des exemples imaginés par l’IA StyleDrop // Source : Google Research

Le foisonnement de concepts liés à l’IA peut parfois nous faire perdre de vue l’essentiel : à quoi servent-ils ? Peuvent-ils nous aider au quotidien au-delà des premières heures de découverte ? De nombreux projets répondent par la négative à ces interrogations. StyleDrop, au contraire, pourrait bien figurer l’avenir d’une catégorie d’IA génératives, qui répondent à un vrai besoin.

