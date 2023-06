Fortuneo récompense une nouvelle fois ses nouveaux clients avec une prime de bienvenue. Du 8 au 13 juin 2023 inclus, jusqu’à 100 euros sont offerts pour toute première ouverture de compte courant avec une carte Fosfo ou Gold CB Mastercard. Il faut faire vite, l’opération ne durant que quelques jours.

Et si vous laissiez derrière vous tous vos anciens préjugés pour passer à une banque en ligne ? Contrairement aux idées reçues, des établissements comme Fortuneo ne sont pas plus limités qu’une banque traditionnelle en termes d’offre et de services. Et, même s’ils sont dépourvus de guichets physiques, des conseillers sont facilement joignables en cas de besoin.

Mais, la véritable force de Fortuneo réside dans ses tarifs, classés comme les plus bas du marché par PriceBank. En plus, du 8 au 13 juin inclus, la banque en ligne offre 50 euros de prime pour l’ouverture d’un premier compte courant avec une carte Fosfo Mastercard et une prime de 100 euros avec une carte Gold CB Mastercard. On vous explique comment les obtenir grâce au code promo FTNOSURF et les étapes clés à ne pas manquer pour y être éligible.

Pour aller plus loin, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan du 8 juin, Fortuneo s’engage du 8 au 13 juin à reverser un montant équivalent à votre prime de bienvenue à l’ONG Surfrider Foundation Europe, spécialisée dans la protection de l’Océan et du littoral.

Moins de frais, plus de liberté

Dans le contexte inflationniste actuel, chacun tente de réduire au mieux ses factures. Opter pour une banque en ligne peut être un bon moyen d’y parvenir, sans avoir à faire de compromis sur les services attenants. En effet, cette année encore, Fortuneo a été élue « banque la moins chère » par PriceBank.

Pour cause, l’établissement exonère de nombreux frais pour les comptes courants individuels et joints, dont ceux relatifs à :

la tenue de compte ;

certaines opérations courantes réalisées depuis l’application Fortuneo, tels que les virements SEPA occasionnels et les prélèvements SEPA ;

la souscription à une carte bancaire (gratuité sous réserve d’un paiement par mois*) ;

les paiements et retraits par carte bancaire en France et à l’international**.

En plus d’appliquer des tarifs compétitifs, cette banque en ligne apporte souplesse et liberté dans la gestion de vos comptes, et ce, grâce à son application mobile Fortuneo (disponible sur Android et iOS).

Une application pour tout gérer. // Source : Fortuneo

Dotée d’une interface simple et intuitive, celle-ci vous permet de connaître en un clin d’œil le solde de votre compte courant, de vos placements, ainsi que votre encours de carte bancaire. Vous pouvez aussi y réaliser la plupart de vos opérations courantes, envoyer des fonds à un ami via Paylib, piloter votre carte bancaire et même obtenir un numéro de carte virtuelle pour sécuriser vos achats sur internet.

Si malgré tout, vous avez la moindre question sur vos comptes ou si vous désirez obtenir des conseils spécifiques sur des crédits, des placements, Fortuneo met à votre disposition des conseillers, joignables aussi bien par email que par téléphone.

Cet établissement a donc tous les atouts d’une banque traditionnelle, mais avec des conditions financières très compétitives.

Comment obtenir sa prime de bienvenue ?

Prêt à passer le cap de la banque en ligne ? Si vous ouvrez votre premier compte courant chez Fortuneo entre le 8 et le 13 juin et souscrivez simultanément à une carte Fosfo Mastercard, vous pouvez alors prétendre à une prime de bienvenue de 50 euros. Ce montant est porté à 100 euros avec une carte Gold CB Mastercard (octroi soumis à des conditions de revenus et à l’acceptation de Fortuneo).

Cartes Fosfo Mastercard et Gold CB Mastercard. // Source : Fortuneo

Mais, pour obtenir de tels bonus, quelques prérequis s’imposent. Tout d’abord, vous devez indiquer le code promo FTNOSURF dans votre demande d’ouverture de compte courant et de souscription de carte bancaire. Ensuite, vous devez envoyer l’ensemble des pièces justificatives requises avant le 13 juillet.

Dès que la banque valide votre dossier et vous envoie votre nouvelle carte bancaire, vous avez 90 jours pour réaliser cinq paiements avec votre carte Fosfo ou votre carte Gold CB Mastercard.

À l’issue de ces trois mois, si toute la procédure a été suivie à la lettre, Fortuneo crédite automatiquement votre compte de 50 ou de 100 euros en fonction de la carte bancaire souscrite.

Vous hésitez entre ces deux modèles ? La Fosfo Mastercard est disponible pour tous, sans condition de revenu, et présente l’avantage de délivrer une visibilité en temps réel des encours de carte bancaire. Une fonctionnalité pratique, qui lui est réservée.

De son côté, la Gold CB Mastercard vous ouvre la possibilité d’opter pour des débits différés et de profiter de plafonds plus élevés qu’avec la Fosfo Mastercard (sous conditions). En plus, cette carte premium vous permet de bénéficier de garanties d’assurance et d’assistance renforcées, un bonus appréciable lorsque vous partez en vacances.

Une prime = un geste pour la planète

En ce moment, Fortuneo va encore plus loin et fait un petit pas en faveur de notre écosystème. La banque en ligne s’engage à reverser à l’association Surfrider Foundation Europe un montant équivalent à l’ensemble des primes de bienvenue accordées aux comptes courants ouverts entre le 8 et 13 juin 2023. Une manière simple de contribuer à la préservation de l’Environnement tout en améliorant votre pouvoir d’achat.

Fondée en 1990, cette ONG s’est donnée pour mission de lutter en faveur de la protection des océans ainsi que du littoral, et intervient auprès de différents acteurs comme les entreprises et les collectivités locales.

* sous réserve d’acceptation par Fortuneo (voir détails dans la fiche tarifaire)

** hors frais éventuels de retraits prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur

Lien vers les mentions légales de l’opération.