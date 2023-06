[Deal du Jour] Si vous souhaitez changer de forfait mobile pour passer à la 5G, trouver la bonne offre parmi les nombreux opérateurs n’est pas toujours simple. Afin de choisir le meilleur réseau au meilleur prix, voici une sélection de forfaits 5G.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles du moment ?

Avant toute chose, pour vous faire une idée de ce que proposent les différents opérateurs et connaître vos besoins, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles de 2023. Et, si vous recherchez les forfaits les plus avantageux du moment, voici notre sélection :

NRJ Mobile et Cdiscount Mobile : la 5G à petit prix

Sosh : le nouveau venu dans la 5G

Red : le plein de data 5G

Les forfaits 5G NRJ Mobile et Cdiscount Mobile, à moins de 13 €/mois

Le forfait 150 Go de data en 5G, proposé par NRJ Mobile, est au prix de 12,99 € par mois. Le forfait est sans engagement et son prix ne changera pas, même passé la première année. Vous devrez débourser, dès la commande, le montant de la carte SIM, en ce moment à 1 € seulement.

Cdiscount Mobile propose le même forfait, à savoir 150 Go de data en 5G, au prix de 12,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas passé un an et vous devrez aussi débourser dès la commande le montant de la carte SIM, en ce moment à 1 €.

Vous l’aurez compris, les deux opérateurs virtuels proposent le même forfait, au même tarif. NRJ Mobile et Cdiscount Mobile utilisent le réseau de Bouygues Télécom, un réseau qui couvre presque 90 % du territoire français. La 5G est donc excellente, et ce, partout en France. Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France et l’Europe. Si vous êtes amené à voyager cet été, vous bénéficierez d’une bonne connexion dans la plupart des pays européens. NRJ Mobile met à votre disposition 21 Go de data en 4G par mois, pour l’Europe et les DOM. Si vous voyagez avec Cdiscount Mobile, ce sont 19 Go de data 4G par mois que vous pourrez utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Les forfaits de NRJ Mobile et Cdiscount mobile sont sensiblement les mêmes. // Source : NRJ Mobile/Cdiscount Mobile

Le nouveau forfait 5G de Sosh

Sosh lance un nouveau forfait 5G sans engagement, avec 140 Go de données, au prix de 20,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas après un an. Vous devrez débourser, dès la commande, le montant de la carte SIM de 10 €. Contrairement à ce qu’a annoncé Sosh le jour du lancement, l’offre est bien disponible pour tous les nouveaux abonnés, ainsi que les clients en cours d’abonnement sur un autre forfait.

140 Go de données en 5G est une quantité de data suffisante pour utiliser internet et vos applications, jouer en ligne, visionner du contenu en streaming ou écouter votre musique. Vous aurez peu à vous soucier de votre consommation de data, et de la qualité du réseau. Sosh utilise les infrastructures de l’excellent réseau d’Orange. En comparaison, le forfait Orange 5G avec 100 Go de data est au prix de 16,99 € par mois, mais passe à 31,99 € passé la première année. Ce forfait de Sosh est donc une excellente affaire. Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités depuis la France et presque 40 destinations en Europe et outre-mer. Et, si vous êtes amené à voyager à l’étranger, vous profitez de 25 Go d’Internet mobile depuis la zone Europe et DOM.

Sosh est le dernier opérateur à proposer la 5G. // Source : Numerama

Le plein de data 5G avec Red by SFR

L’opérateur RED propose un forfait sans engagement avec 200 Go de data en 5G, au prix de 20,99 € par mois. La carte SIM est au prix de 10 €.

Le forfait 200 Go proposé ici par RED est un forfait 5G qui comprend les appels, SMS et MMS en illimités, dans toute la France et dans les DOM. 24 Go de data en Europe et dans les DOM/COM sont compris dans le forfait. Notez qu’il existe une option payante avec 30 Go pour l’Europe et les DOM, ainsi que les États-Unis et le Canada, au prix de 5 € supplémentaires par mois.

RED utilise les très bonnes infrastructures de SFR, qui couvrent environ 90 % du territoire. La fiabilité du réseau est donc excellente et la quantité de données est largement suffisante pour utiliser votre smartphone au quotidien. Comme avec les opérateurs précédents, vous pourrez conserver votre numéro et souscrire simplement au forfait de votre choix, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Il existe plusieurs options pour adapter les forfaits de RED à vos besoins. // Source : RED

Pour accompagner votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.