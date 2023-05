[Deal du jour] Si vous souhaitez changer de forfait mobile, Cdiscount Mobile n’est pas forcément le premier opérateur auquel vous pensez. Pourtant, les forfaits qu’il propose sont à des prix très attractifs. Le forfait 150 Go de 5G, sur le réseau de Bouygues, est même actuellement l’un des forfaits les plus avantageux.

C’est quoi, l’offre sur ce forfait 5G Cdiscount ?

Cdiscount Mobile propose un forfait sans engagement, en 5G avec 150 Go de data, au prix de 12,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas passé un an. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, en ce moment à 1 €.

C’est quoi, ce forfait de Cdiscount Mobile avec 150 Go ?

Cdiscount propose de nombreux forfaits mobiles intéressants, de 20 Go à 150 Go de data, à des prix attractifs. L’opérateur virtuel s’appuie de plus sur l’excellent réseau de Bouygues Télécom. En dehors des forfaits 4G à petits prix, le forfait 150 Go de data en 5G est idéal si vous consommez beaucoup de données quotidiennement. Vous pourrez utiliser internet et vos applications, visionner du contenu en streaming ou jouer en ligne à des jeux, sans trop vous préoccuper de votre consommation de data. Sachez tout de même que le débit sera réduit au-delà des 150 Go.

Si vous êtes amené à voyager cet été, 19 Go de data 4G par mois sont à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités depuis la France et presque 40 destinations en Europe et Outre-mer.

Cdiscount Mobile propose d’autres forfaits intéressants // Source : Cdiscount Mobile

Cette offre de Cdiscount est-elle une bonne affaire ?

Les forfaits proposés par Cdiscount sont tous des bonnes affaires. Celles et ceux qui n’ont pas besoin d’un gros volume de données peuvent, par exemple, se tourner vers le forfait 100 Go de 4G, à moins de 10 € par mois. Pour situer Cdiscount Mobile parmi la concurrence, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles du moment.

Le réseau de Bouygues couvre plus de 90 % de la France métropolitaine. Par comparaison, le forfait B&You de Bouygues avec 100 Go de data en 5G est au prix de 15,99 € par mois. Le forfait de Cdiscount, bien plus abordable, est donc une excellente affaire. La souscription se fait facilement et rapidement, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un simple appel gratuit.

