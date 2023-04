Avoir un beau jardin sans fournir le moindre effort. Telle est la promesse d’EcoFlow avec sa toute première tondeuse robot, la BLADE.

Et si, cette année, vous gagniez le concours de la plus belle pelouse de votre quartier ? Ce, sans fournir le moindre effort ni même faire appel à un professionnel.

Pour que l’été rime avant tout avec détente et repos, EcoFlow vient de lancer la toute première tondeuse robot au monde capable de tailler et de balayer votre pelouse : la BLADE. Non seulement son look est inimitable, mais elle est également ultra-compacte, rapide à installer et vraiment autonome.

Lancée au prix de 2 999 euros avec une garantie de 3+1 ans, la BLADE vous fera oublier la corvée de la tonte.

Une tondeuse qui se paramètre au doigt et à l’œil

L’EcoFlow BLADE se démarque d’abord de la concurrence grâce à sa simplicité d’utilisation. Contrairement à toutes les autres tondeuses robot, la première mise en route est très simple. Ici, il n’est pas question de perdre des heures à tendre des câbles pour baliser son terrain et délimiter la zone d’intervention de l’appareil.

L’EcoFlow BLADE embarque un système de cartographie 3D. // Source : EcoFlow

Pour se passer d’une telle installation, EcoFlow a placé sur l’avant de la tondeuse robot BLADE un capteur LiDAR, ainsi qu’une caméra. Ces deux éléments agissent de concert avec le système de navigation en temps réel X-Vision, et vous permettent de cartographier précisément votre jardin en 3D.

Depuis l’application EcoFlow disponible sur Android et iOS, vous pouvez alors définir des limites virtuelles et des zones interdites, à l’image de ce qui existe pour les aspirateurs robots. À la première utilisation, vous devez alors faire avancer la tondeuse le long des délimitations souhaitées. Mais, inutile de vous précipiter sur votre BLADE, car c’est par la force de votre doigt et via l’écran de votre smartphone que vous dirigerez la tondeuse.

La BLADE étant susceptible d’être hors de portée de votre réseau Wi-Fi domestique, EcoFlow l’a équipée d’une puce 4G et d’une eSIM et vous offre son forfait mobile la première année. Cela permet également de la suivre en cas de vol.

Afin d’assurer une navigation GPS ultra-précise, EcoFlow livre sa tondeuse avec une antenne. Plantée dans le jardin, elle guide précisément l’appareil dans ses promenades.

Profitez de votre temps libre, la BLADE n’a pas besoin de vous

Une fois le paramétrage initial effectué, il vous suffit de programmer sur l’application les routines de tonte. EcoFlow vous permet alors de déterminer la vitesse de rotation des lames (lent, normal ou dynamique), ainsi que la hauteur de la coupe (20 à 76 mm). Et, c’est tout !

L’EcoFlow BLADE peut éviter les obstacles ou passer sur les plus petits. // Source : EcoFlow

La tondeuse robot BLADE se charge pour vous de tailler l’herbe et même de ramasser les débris comme les brindilles ou les feuilles mortes et les place directement dans le bac de collecte attenant (proposé en option). Pour détecter l’ensemble des détritus à balayer, la tondeuse s’appuie à la fois sur son capteur LiDAR et sur sa caméra embarquée. C’est une première sur ce type d’appareils, les autres modèles du marché rejetant systématiquement les déchets au sol.

En plus, EcoFlow a tout prévu pour rendre sa BLADE tout terrain. La machine embarque à l’avant deux grandes roues omnidirectionnelles de 20 cm de diamètre pour faciliter les déplacements et les changements de direction. La tondeuse est aussi opérationnelle sur les terrains en pente, sous réserve que celle-ci n’excède pas 27 degrés.

La BLADE peut même déterminer sa capacité à franchir des obstacles, ou non. Pour cela, l’appareil s’en remet à sa caméra et son capteur LiDAR. Si un objet rencontré mesure moins de 4 cm, il peut le franchir grâce à ses grosses roues. Au-delà, il le contourne.

Même avec un grand jardin, la BLADE ne vous laisse jamais tomber

Une fois que la BLADE est programmée, elle n’a plus besoin de votre intervention. C’est d’autant plus vrai qu’elle affiche une belle autonomie et se charge intelligemment. Avec une batterie pleine, cette tondeuse robot fonctionne en moyenne durant 4 heures. De quoi s’affairer sur une surface de 1 200 m² à raison de 300 m² par heure.

Les grands jardins ne lui font pas peur. // Source : EcoFlow.

Si la zone à tondre est trop importante, et que la batterie vient à manquer, la machine retourne automatiquement à sa base pour se recharger, avant de repartir terminer son travail.

La tondeuse du futur est disponible à la vente

Connu pour ses stations électriques, EcoFlow s’attaque avec succès au secteur des tondeuses robots. Le constructeur délivre un appareil technologiquement avancé, qui n’a rien à envier à la concurrence.

Hautement équipée, compacte et très pratique, l’EcoFlow BLADE sera disponible dès le 26 avril à partir de 2 999 euros avec une garantie de 3+1 ans. Le kit de balayage est quant à lui proposé en option au prix de 799 euros, soit un prix de 3 699 euros pour l’équipement complet. En prime, la marque promet le remplacement gratuit et à vie des accessoires de la BLADE.

