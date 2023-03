Google Chrome intégrera bientôt un mode lecture capable d’extraire le texte et les images d’un article. Un affichage déjà en place chez les navigateurs concurrents, comme Safari, Edge et Firefox. La mise à jour devrait arriver en mai.

Mode lecture ou non ? Ce dilemme n’a pas dû être facile pour Google. Prisé les internautes, qui l’utilisent pour se concentrer sur un article ou sur une page en évacuant tout le superflu (il extrait le texte et les images), le mode lecture n’a jamais fait son apparition sur Chrome. Sauf avec des extensions tierces.

À l’inverse, Safari l’a depuis 2010 et Firefox depuis 2015. La faute à un manque d’intérêt des utilisateurs du navigateur web de Google ? Il y a une piste nettement plus plausible, celle du modèle économique. Puisque Google dépend de la publicité, ajouter un système qui cache les publicités dans son navigateur, qui plus est le plus utilisé sur la planète (65 % de parts de marché selon Statcounter), est extrêmement risqué. Bonne nouvelle néanmoins : Google va enfin s’y mettre, avec la version 114 de Chrome.

Un mode lecture qui ne ressemble pas à celui des autres

Techniquement, il existe déjà un mode lecture dans Chrome. Cependant, celui-ci se cache dans le menu des fonctions expérimentales et ne s’active pas facilement. Celui que Google va déployer avec Chrome 114 est très différent, puisqu’il ne fait pas disparaître la page classique et ses publicités.

Prochainement, un menu latéral situé dans la barre d’extensions permettra d’afficher une version simplifiée d’une page, dans laquelle on pourra personnaliser la police d’écriture, le fond ou l’espacement. La particularité du mode lecture de Google est qu’il ne s’affiche pas en plein écran, mais sur le côté. Autrement dit : les publicités et le site normal restent visibles, même si l’utilisateur peut faire le choix de ne pas les regarder. Un moyen de ne pas assassiner ses publicités, même si Google est conscient de l’évolution progressive de ce modèle.

Un rapide aperçu du mode lecture de Chrome, à droite, qui permet de personnaliser l’affichage du texte. // Source : Google

Pour justifier ce lancement très tardif, Google met en avant l’accessibilité. Dans un billet de blog paru le 28 mars, le géant du web présente son mode lecture comme un moyen de lutter contre la dyslexie, qui pénalise 1 enfant sur 5 aux États-Unis. Le mode lecture est présenté comme un moyen de se concentrer. Une belle pirouette pour ne pas dire qu’il ne fait que rattraper son retard.

Quand est-ce que le nouveau mode lecture sera déployé ? Le site dédié au développement de Chromium dit que Chrome 114 sera déployé en version stable aux alentours du 30 mai. D’ici là, des versions bêta devraient permettre d’essayer le mode lecture avec un peu d’avance.

