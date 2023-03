De nouveaux formats publicitaires arrivent dans Instagram, dont un qui concerne les recherches que vous faites.

Après les publicités qui se glissent dans les interstices de votre flux d’actualité, voilà venu le temps des publicités qui s’insèrent dans les recherches sur Instagram. Dans une actualité partagée le 21 mars 2023, le réseau social américain dévoile ses intentions pour monétiser cette section. Il s’agit d’un test aujourd’hui, avec pour perspective de le déployer à tous demain.

De la publicité dans la recherche Instagram

L’insertion d’encarts publicitaires dans la recherche d’Instagram concerne, selon le message d’annonce, trois cas de figure. Lorsque l’internaute cherche une entreprise, un produit ou du contenu, alors ces espaces s’afficheront. Ce qu’Instagram entend par contenu reste vague aujourd’hui ; on ignore si la recherche d’un profil sur le site est aussi visée par cette extension publicitaire.

La présentation de ces annonces sera semblable à ce qui se fait déjà depuis dix ans avec la publicité dans le flux d’actualité : « Les publicités apparaîtront dans le flux que les internautes peuvent faire défiler lorsqu’ils accèdent à un article à partir des résultats de recherche », commente la plateforme. Le déploiement est attendu pour 2023. « Dans les mois à venir », selon la société.

L’autre format publicitaire, qui promeut les évènements que les internautes suivent. // Source : Instagram

Il y a un autre format publicitaire sur lequel Instagram se déploie, présenté plutôt comme une sorte de « rappel » à destination des internautes. C’est une notification push, c’est-à-dire envoyée vers votre smartphone pour vous prévenir de la survenue prochaine d’un évènement pour lequel vous avez souscrit. C’est un point important : vous ne verrez pas d’évènement aléatoire.

Dans l’image de démonstration proposée par Instagram, l’exemple donné est celui d’une notification pour rappeler la survenue, dans quinze minutes, de la première diffusion de la nouvelle saison de The Walking of the Dead. Un exemple qui n’a sans doute pas été choisi au hasard, pour mieux faire passer la pilule, en faisant une référence à une certaine série très populaire.

