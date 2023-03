[Deal du Jour] Les Beats Studio Buds sont des écouteurs sans fil performants, qui tentent de rivaliser avec les géants Apple ou Samsung. En dehors de quelques concessions sur certaines fonctionnalités, Beats propose des écouteurs efficaces, dotés d’une bonne réduction de bruit active. Ils trouveront à coup sûr leur public, notamment grâce à leur prix attractif.

C’est quoi, cette promotion sur les écouteurs Beats Studio Buds ?

Les Beats Studio Buds sont vendus 189,95 € sur le site officiel de la marque, et sont trouvables autour de 160 € sur la plupart des sites revendeurs. En ce moment, Amazon les propose au prix de 131,42 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil de Beats ?

Les Studio Buds, sans posséder un design minimaliste, sont des écouteurs discrets. Loin du design imposant pensé pour le sport des versions précédentes, ces écouteurs de Beats se rapprochent plus du look des écouteurs premium de la concurrence, Samsung et Apple en tête. Frappé du logo de Beats, les Studio Buds ont tout de même de la personnalité. Leur légèreté et leur petite taille les rendent confortables, y compris si vous les portez longtemps. Toutefois, les plus petites oreilles pourront se sentir gênées avec le temps par la forme des écouteurs. Un système d’évent limite néanmoins la sensation de pression, une bonne chose si vous y êtes sensible.

Trois embouts (S, M, L) sont fournis pour s’adapter à la plupart des morphologies. Grâce à leur certification IPX4, ils sont résistants aux éclaboussures et à la transpiration, et conviennent parfaitement pour les activités sportives, d’autant plus que leur maintien est excellent. Ils sont livrés dans un boîtier de recharge à la teinte mate très élégante. Le boitier est d’une taille correcte, suffisamment petit et plat pour se glisser facilement dans une poche.

Les écouteurs Beats Studio Buds et leur boitier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

À ce prix, est-ce que les Studio Buds sont une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour des écouteurs qui touchent de près la qualité des écouteurs haut de gamme d’autres marques, sans être aussi onéreux. Notre guide des meilleurs écouteurs vous aidera à situer les Studio Buds parmi la concurrence. Niveau son, les écouteurs true wireless de Beats possèdent de bonnes basses, mais en font un peu trop dans leurs médiums et aigus. Tandis que les graves et les lignes de basses ressortent particulièrement bien sur des morceaux rythmés, les aigus paraissent métalliques. Le rendu sonore global est tout de même bon, grâce aux médiums qui viennent adoucir l’ensemble. Les voix sont claires, mais parfois trop mises en avant. La restitution sonore de l’ensemble dépend de la réduction de bruit active. Lorsqu’elle est activée, l’audio est plus harmonieux et moins chaotique, notamment sur les morceaux généreux en instruments.

La réduction de bruit active est d’ailleurs de bonne qualité. Sans se hisser à la hauteur des AirPods Pro ou des écouteurs de Sony, les Studios Buds proposent un ANC convaincant pour leur gamme de prix. Dans les environnements très bruyants, la réduction de bruit atteint ses limites et un soufflement, pas forcément agréable, parvient aux oreilles. Le reste du temps, la fonctionnalité opère avec succès. Le mode transparence est quant à lui parfait et naturel. Enfin, l’autonomie des Studio Buds est de 8 heures en une seule charge, et 24 h avec le boîtier. Comptez quasiment une dizaine d’heures en moins avec l’ANC activé.

