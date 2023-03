[Deal du Jour] Les forfaits se ressemblent tous et choisir un opérateur devient compliqué. Partir vers le moins cher est souvent l’option de facilité, mais certains conviennent mieux à l’utilisation que vous faites de votre smartphone. RED et Bouygues proposent actuellement un forfait à moins de 16 € par mois. L’un avec beaucoup de data, l’autre avec la 5G à disposition. Alors lequel ce ces forfaits est fait pour vous ?

C’est quoi, ces forfaits mobiles RED et B&You à moins de 16 € par mois ?

L’opérateur RED by SFR booste son classique forfait de 160 Go de data, avec 40 Go au même prix. Ainsi, le forfait 200 Go de data en 4G est au prix de 15,99 € par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, d’une valeur de 10 €.

De son côté, Bouygues propose son forfait B&You Série Spécial 5G, avec 150 Go de data, au prix de 15,99 €. Vous devrez aussi débourser le montant de la carte SIM, d’une valeur de 1 €.

4G ou 5G ? Bouygues a choisi la 5G

La qualité du réseau et le nombre de data sont essentiels dans le choix de votre opérateur. Lorsque vous comparez les forfaits mobiles, le réseau choisi est souvent primordial. Comme son nom l’indique, RED by SFR utilise les infrastructures du réseau SFR. Ce dernier couvre presque 100 % du territoire français, dont 94 % via son réseau 4G, avec des débits moyens de 70 Mo/s en téléchargement. Les appels, SMS et MMS sont illimités dans toute la France et dans les DOM. Ce forfait RED est toutefois compatible avec la 5G, pour 3 € de plus par mois.

Le réseau Bouygues Telecom, quant à lui, assure une couverture de plus de 99 % du territoire et 94 % en 4G. Bien que son débit 4G soit moins performant que celui de RED, le forfait proposé ici utilise la 5G. Avec des débits moyens de 84 Mo/s, il n’est pas le plus rapide des réseaux 5G, mais propose de meilleures performances qu’un réseau classique 4G. Appels, SMS et MMS sont aussi illimités dans toute la France et dans les DOM.

150 Go ou 200 Go de data ? RED SFR est le plus généreux

Aujourd’hui, les smartphones servent avant tout à surfer sur internet, regarder du contenu vidéo en streaming, écouter de la musique ou utiliser ses applications. Un volume de données conséquent est donc nécessaire, en fonction de votre utilisation. RED by SFR propose 200 Go de data utilisables en France et dans les DOM/COM, ainsi que 24 Go de données en Europe et dans les DOM/COM.

B&You propose 150 Go d’internet à utiliser en France, dont 30 Go utilisables en Europe et DOM. Les 30 Go dédiés à l’étranger sont pris dans les 150 Go de base.

Si vous êtes un gros consommateur de données, ou êtes amené à souvent voyager, le forfait RED est plus généreux, d’autant plus que le réseau 4G de SFR n’a pas à rougir face à la 5G de Bouygues. Ces offres sont bien sûr sans engagement. Vous aurez la liberté de changer d’abonnement ou de résilier à tout moment. Vous pouvez conserver votre numéro et souscrire au forfait de votre choix, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

