[Deal du Jour] Rue de Commerce propose actuellement un pack gaming exclusif avec clavier, souris et tapis de souris de la marque Corsair. Un pack idéal pour refaire facilement sa gamme d’accessoires gaming pour PC.

C’est quoi, la promotion sur ce pack gaming ?

Le pack Corsair, qui contient le clavier mécanique K63, la souris Sabre Pro filaire et le tapis de souris+ MM800 RGB Polaris est habituellement vendu 179,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 109,90 €.

C’est quoi, ce clavier filaire de Corsair ?

Le Corsair K63 est doté de finitions en plastique noir granuleux de bonne conception. Le design à base d’angle carré est peu séduisant, mais il s’accompagne d’une bonne stabilité, grâce à quatre petits patins en caoutchouc. Clavier gaming oblige, les touches sont pourvues de LED de couleur rouge. Vous aurez la possibilité d’activer le rétroéclairage sur l’ensemble des touches, ou sur seulement celles de votre choix. Les commutateurs Cherry MX Red sont souples et la frappe est agréable.

Le K63 est un clavier mécanique assez bruyant, mais vous pourrez ajouter des amortisseurs sur les touches afin de réduire le bruit. La fréquence d’échange avec l’ordinateur est de 1 ms de latence. Le clavier est équipé d’un système d’anti-ghosting pour éviter les erreurs de frappe sur plusieurs touches à la fois. Enfin, de nombreuses touches multimédia sont présentes, mais le K63 est dépourvu de pavé numérique.

Le clavier K63 Red // Source : Corsair

C’est quoi, cette souris filaire de Corsair ?

La souris Sabre Pro est composée d’un plastique dur robuste. Sa forme ergonomique offre une excellente prise en main à pleine main et la souris se pose naturellement dans la paume. Malheureusement, malgré son confort d’utilisation, elle n’est pas adaptée aux gauchers. Les clics principaux sont marqués et réactifs. La molette est malheureusement un peu trop résistante sur le clic et pas assez crantée sur son déroulement. Le capteur optique possède une sensibilité qui peut monter jusqu’à 18 000 DPI. Son poids de moins de 70 g permet une glisse efficace, raccord avec les performances et la sensibilité du capteur. Enfin, vous pourrez paramétrer et calibrer la souris pour une meilleure expérience.

La souris Sabre Pro // Source : Corsair

C’est quoi, ce tapis de souris Corsair ?

Le tapis MM800 RGB est un tapis de souris de taille standard, en caoutchouc résistant et qui possède une bonne texture, idéale pour le gaming. Il est équipé de LED afin d’y apporter une personnalisation d’éclairage bienvenue. La sensation de glisse est au rendez-vous et s’adapte parfaitement à tout type de jeux. Son manque de précision est compensé par sa surface qui évite au maximum les frictions.

Le tapis MM800 RGB // Source : Corsair

