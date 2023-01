[Deal du Jour] Amazon propose en ce moment une réduction sur la manette Elite Series 2 Core, pour Xbox Series X et Series S. Un pad pro bien plus précis et performant que celui de base. Entièrement personnalisable, la Elite Series 2 est conçue pour jouer sur la console de Microsoft et sur PC. Pendant les soldes, la manette perd 30 € sur son prix.

C’est quoi, la promotion sur cette manette Xbox ?

Vendue habituellement 129,99 €, la manette Xbox Elite Series 2 Core, modèle blanc, est actuellement sur Amazon au prix de 102,75 €.

C’est quoi, cette manette Xbox Elite Series 2 en solde ?

La Elite Series 2 pour Xbox Series S et Series X est la manette haut de gamme de Microsoft pour sa console de salon. Les joueuses et les joueurs qui souhaitent une manette pro à l’excellente ergonomie se tourneront volontiers vers la Elite Series 2. Les finitions sont d’excellente qualité et son poids de presque 350 gr, sans être handicapant, donne une bonne sensation de solidité et de qualité. La prise en main est la même qu’avec une manette standard, avec toutefois une bien meilleure adhérence. Les mains agrippent mieux le pad, grâce au revêtement texturé et votre manette ne glissera pas, même pendant une partie endiablée de Hi-Fi Rush.

Quatre palettes, à rajouter au dos, font office de gâchettes supplémentaires. Leur force d’activation configurable et leur position idéale en font l’élément central de cette manette pro. Quel dommage que Microsoft ne les inclut pas dans la boîte. Il vous faudra rajouter 12,99 € de plus pour les posséder. Croix directionnelle et sticks analogiques sont bien marqués et agréables à manipuler, surtout une fois configurés à votre convenance. Idem pour les gâchettes, qui possèdent trois positions différentes.

Cette manette pour Xbox Series est-elle une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour la meilleure manette pour Xbox Series et PC. La promotion vous permettra de plus d’acheter les palettes, indispensables pour profiter du pad. La Elite Series 2 se configure avec l’application Accessoires Xbox, disponible sur Xbox Series et Windows. Si vous arrivez à passer en dehors des bugs récurrents de l’appli, vous pourrez mapper l’intégralité de la manette et régler la sensibilité des sticks. Une fonction secondaire pourra aussi être attribuée à chaque bouton. Enfin, vous pourrez enregistrer plusieurs profils de manettes différents.

La Elite Series 2 est alimentée par une batterie dont l’autonomie est d’environ deux jours. La recharge se fait via un port USB-C. La présence d’un câble de 3 m de long est appréciable, afin de jouer tout en rechargeant la manette. Malheureusement, la batterie est inamovible et il vous faudra envoyer la manette entière au SAV en cas de problème, heureusement rare.

