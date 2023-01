[Deal du Jour] Avec l’étui Combo Touch, Logitech propose une house de protection pour votre iPad, ainsi qu’un clavier de bonne qualité. Le modèle ici en promotion pour les soldes est compatible avec les iPad 7e, 8e, 9e et 10e générations, les iPad Air 3e génération ainsi que les iPad Pro 10,5 pouces.

C’est quoi, cette promotion sur le Logitech Combo Touch ?

L’étui clavier sans fil Logitech Combo Touch est disponible sur le site de Logitech au prix de 179,99 €, et est régulièrement trouvable sur le web autour de 130 €. Dans le cadre des soldes d’hiver, La Fnac le propose au prix de 109,99 €.

C’est quoi, cet étui clavier pour iPad ?

Pour les utilisateurs fréquents d’iPad, l’utilisation d’un clavier peut transformer la tablette d’Apple en véritable ordinateur portable. Le Magic Keyboard est le clavier officiel proposé par la marque. Un très bon accessoire à un prix particulièrement élevé. Le clavier Logitech, ici en solde, est une très bonne alternative à moindre coût. Il accompagne la gamme de housses de protection Logitech. Le Smart Connector permet de connecter directement le clavier à la house pour un appairage rapide, sans Bluetooth à configurer. Le clavier est ainsi alimenté et connecté à l’iPad.

Le design de la housse est simple et classique, mais sa conception est solide et il protègera efficacement votre iPad des chutes. Le clavier est rétroéclairé et possède une frappe courte avec un bon impact des touches. Des raccourcis sont présents pour activer la luminosité ou le volume. Le pavé tactile est plutôt grand, glisse bien et est cliquable sur toute sa surface. Vous pourrez choisir la position qui vous convient grâce à un pied inclinable présent sous le clavier.

Les différentes utilisations du Combo Touch // Source : Logitech

Est-ce que cet étui clavier pour iPad en solde est une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous pensez en avoir l’utilité. Le mode bureautique s’utilise comme un ordinateur portable, l’inclinaison de l’écran peut se régler et l’iPad comme le clavier sont correctement maintenus. Malgré la bonne rigidité de l’accessoire, le Combo Touch ne se prête malheureusement pas à une utilisation sur les genoux pour taper. Il aura en effet tendance à glisser. Pour vous passer du clavier, il vous suffit de le retourner à l’intérieur de l’étui et vous pourrez utiliser votre iPad en mode lecture, sans risquer d’appuyer sur des touches. Enfin, Logitech offre un espace dédié à l’Appel Pencil, afin de le ranger et de le recharger.

Le Combo Touch présenté ici est compatible avec les iPad 7e, 8e, 9e et 10e générations, les iPad Air 3e génération ainsi que les iPad Pro 10,5 pouces. Le modèle compatible avec l’iPad iPad Pro 11 pouces (1re, 2e et 3e génération) est aussi en promotion au prix de 159,99 €.

Pour utiliser avec votre Combo Touch

