[Deal du jour] Dans le cadre des soldes d’hiver, la Fnac propose une réduction sur le casque Jabra Elite 85h. Ce casque sans fil possède une excellente autonomie et une réduction de bruit active réellement efficace. Un casque qui plaira à un large public.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil Jabra ?

Le prix de vente du casque Jabra Elite 85h est de 199,99 €. Pendant les soldes d’hiver, il est proposé sur La Fnac au prix de 179,99 €.

👉 Retrouvez notre guide spécial Soldes d’Hiver pour ne rater aucune occasion tech

C’est quoi ce casque Jabra Elite 85h ?

Le casque sans fil à réduction de bruit active de Jabra adopte un design simple et épuré, qui ne le démarque malheureusement pas de la concurrence. Son gabarit compact et ses finitions lui offrent une sensation de solidité appréciable. De plus, le Elite 85h résiste aux intempéries. Les coussinets à mémoire de forme sont agréables à porter et compensent le manque de souplesse de l’arceau, qui peut se ressentir après une écoute prolongée. Sans atteindre le confort d’un Bose QC45, le casque de Jabra est agréable à porter et malgré son manque d’originalité niveau look, il plaira au plus grand nombre.

Les commandes sont intuitives et bien pensées. Elles sont accessibles sur le casque, via des boutons. Contrôle du volume, changement de piste, réduction de bruit active et kit mains libres sont facilement activables d’une simple pression. Le kit mains libres est d’une qualité irréprochable, et ce, même dans un environnement bruyant. L’Elite 85h se connecte en Bluetooth 5.0 et peut se connecter à deux appareils en simultané. Un port USB-C est présent pour recharger le casque. Son autonomie est d’environ 38 h avec la réduction de bruit active et un peu plus de 40 h sans. Une charge rapide de 15 minutes permet de récupérer quasiment 4 heures d’écoute.

Le Jabra Elite 85h dispose d’une très bonne réduction de bruit active // Source : Jabra

Le casque Jabra Elite 85h en soldes vaut-il le coup ?

C’est une excellente affaire pour un casque complet. Niveau audio, l’immersion est au rendez-vous. Les basses sont amples, suivies par des médiums et aigus de qualité. Ces derniers sont équilibrés et détaillés. Moins naturelle que certains concurrents haut de gamme, la restitution des timbres de voix est tout de même correcte. Les aigus peuvent parfois sonner un peu trop métalliques à fort volume, mais à volume normal, le Elite 85 h fait un travail suffisamment bon pour sa tranche de prix. La réduction de bruit quant à elle fait un très bon travail. Les bruits environnants sont atténués juste ce qu’il faut, afin d’éviter une sensation d’isolation trop prononcée, désagréable pour certains. L’isolation est performante sans couper totalement du monde.

Enfin, l’application Jabra Sound+ accompagne le Jabra Elite 85h. Vous pourrez y paramétrer de nombreux réglages audio et enregistrer plusieurs profils, en fonction du lieu et du moment de l’écoute (Punk-Rock pendant le trajet en métro, histoires en ASMR avant l’heure du dodo). Un égaliseur est aussi de la partie, très pratique pour modifier en détail l’audio.

Pour en savoir plus sur les casques audio

👉 Notre article sur les meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active de 2023

On a besoin de vous pour construire l’avenir de Numerama : participez à notre enquête !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.