[Deal du jour] Actuellement en promotion dans le cadre des soldes d’hiver, le clavier filaire Vigor GK50 Low Profile de MSI est à moins de 70 €. Un clavier adapté pour le gaming, ergonomique et avec une bonne qualité de frappe.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier gaming ?

Le Vigor GK50 Low Profile de MSI est vendu habituellement autour de 90 €. Pour les soldes d’hivers, il voit son prix passer à 67,99 € sur Amazon.

Notez que le clavier proposé ici est la version Low Profile du GK50. Contrairement à la photo du produit présente sur Amazon, ce clavier dispose bien d’un pavé numérique.

C’est quoi, ce clavier de la marque MSI ?

Le clavier MSI Vigor GK50 possède des dimensions de 35,4 × 14 × 3,3 cm. Il prend peu de place sur le bureau et se fait plutôt discret. Il ne possède pas non plus un design de clavier gaming trop voyant lorsqu’il n’est pas éclairé. Vous pourrez bien sûr lui donner un autre aspect, avec la personnalisation du rétroéclairage RGB, via le logiciel MSI Center. Niveau conception et finitions, il est fait d’un plastique qui peut sembler un peu cheap au premier abord, mais une plaque en aluminium solidifie l’ensemble et lui donne une sensation de robustesse. Des patins antidérapants sont présents sous le clavier, ainsi que des pieds réglables. Vous pourrez surélever le Vigor GK50 d’une dizaine de degrés.

Le clavier de MSI se dote d’interrupteurs mécaniques clicky. Lors de l’activation des touches, les interrupteurs émettent un petit bruit. Couplé avec la sensation de frappe des switches et leur résistance, le ressenti est très agréable. Le bruit du GK50 ne conviendra bien sûr pas à tous les utilisateurs. Le clavier de MSI ne s’inscrit clairement pas dans les plus silencieux du marché. Mais cela s’avère être aussi son point fort, pour qui aime ressentir chaque appui au bout de ses doigts.

La version Low Profile possède le pavé numérique // Source : Numerama

Ce clavier gaming MSI soldé est-il une bonne affaire ?

À moins de 70 €, c’est une excellente affaire. Ce modèle de clavier est dédié aux jeux vidéo et dispose de l’anti-ghosting et de N-Key rollover. Ces technologies sont présentes pour prévenir des erreurs en cas de frappes sur plusieurs touches simultanément. Vous pourrez régler et configurer votre clavier avec le logiciel dédié Dragon Center. L’éclairage des touches donc, mais aussi les macros et les raccourcis.

Le GK50 possède un câble USB-C tressé de presque 2 m. Ce dernier est détachable, ce qui en facilite le transport et réduit les risques d’usure. Enfin, notez que MSI fournit avec son clavier une pochette de transport ainsi qu’une pince pour retirer les touches.

