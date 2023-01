Adam AI, une intelligence artificielle permettant de créer des images de Une à partir de titre d’article, est impressionnante. L’outil est drôle, mais ne permet pas une vraie utilisation professionnelle.

Si vous êtes journaliste, alors vous savez que trouver une bonne image pour illustrer votre dernier article est une étape qui n’est pas toujours facile. Il faut qu’elle soit libre de droit (ou que vous payiez l’accès à des banques d’image), qu’elle soit jolie, de bonne qualité, et en lien avec le sujet.

Heureusement, chez Numerama, nous avons Nino, notre super vidéaste également très douée pour confectionner des images de Une aussi superbes que délirantes. Mais, pour toutes les rédactions qui n’auraient pas le privilège de compter une Nino dans leur équipe, il existe une intelligence artificielle qui pourrait les aider dans leur tâche et pour l’illustration de leurs articles.

Celles que je n'explique pas pic.twitter.com/CsnfrRz625 — Nino Barbey (@nini_brby) December 23, 2022

Adam AI, l’intelligence artificielle pour les illustrations d’article

Adam AI est un bot Twitter spécialisé dans la création d’images. Plus spécifiquement, il utilise des titres d’articles de la presse anglophone comme prompts pour Midjourney, une intelligence artificielle de génération d’image connue pour son style et ses créations très réalistes.

Ainsi, l’image ci-dessous a été créée en utilisant comme consigne le titre d’un article publié sur le site de la BBC, « California braces for brutal rainstorm », soit « La Californie se prépare à de violents orages ». Le résultat est saisissant.

Cette image impressionnante a été générée par Midjourney et Adam AI // Source : Adam AI

Grâce à ces prompts / titres d’article, Midjourney est capable de créer des images impressionnantes de qualité, et ce même lorsque les articles parlent de personnalités. Donald Trump, Joe Biden et même le président brésilien Lula sont parfaitement reconnaissables dans les images.

Numerama n’a pas réussi à trouver d’informations sur les créateurs de l’outil : rien n’est précisé sur le compte Twitter, et nos recherches Google n’ont pas apporté plus de détails. Nous avons cependant pu remonter jusqu’à la création du compte, le 2 décembre 2022, et jusqu’à son premier tweet, une illustration d’un article parlant d’une enquête visant Donald Trump. Le style de l’image, très différent de celles créées plus récemment, laisse penser qu’Adam AI a, depuis, amélioré sa façon de faire ses prompts.

Si l’application est rigolote, Adam AI n’est cependant pas un véritable outil d’illustration pour les journalistes. Déjà, tous les articles de la BBC ne sont pas traités : seuls quelques-uns apparaissent dans le fils d’Adam AI. Ensuite, les images arrivent à retardement : il faut d’abord publier, sans image de Une donc, avant que l’intelligence artificielle puisse faire son œuvre.

Dans tous les cas, l’utilisation d’intelligence artificielle pour l’illustration d’articles est polémique. Si les résultats sont la plupart du temps impressionnants, rapides, et surtout gratuits, reste que les Unes faites par des humains sont toujours plus justes. Et celles de Nino beaucoup plus drôles.