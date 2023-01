[Deal du jour] Dans le cadre des soldes d’hiver, la Fnac propose une réduction sur le casque QuietComfort Special Edition de Bose. Cet excellent casque Bluetooth est absolument identique au QC45 et embarque les mêmes fonctionnalités, pour un prix plus bas.

C’est quoi, la promotion sur ce casque Bose QC Special Edition ?

Le prix de vente du casque Bose QuietComfort SE est de 269,99 €. Pendant les soldes d’hiver, il est proposé sur La Fnac avec une réduction de 26 % et voit son prix passé à 199,99 €.

C’est quoi ce casque Bose QC SE ?

Le QCSE est un casque sans fil à réduction de bruit active qui fonctionne via Bluetooth. Discrètement apparu sur le site officiel de Bose et sur plusieurs sites marchands, il n’a pas pour vocation de remplacer le QC45. C’est d’ailleurs sensiblement le même casque. Une fois sur les oreilles, il filtre efficacement la plupart des sons ambiants, voire les annule complètement, grâce à l’émission d’un signal opposé. Vous pourrez écouter votre musique ou vos podcasts sans être dérangé par le bruit autour de vous. Un mode transparent est aussi présent. Comme le QC45, il embarque une architecture acoustique TriPort qui offre un son précis et riche. Le niveau d’isolation est impeccable et l’immersion bien présente.

Le QuietComfort SE possède un son bien équilibré. Les basses sont généreuses, trop sur certaines pistes sonores et genres musicaux. Vous pourrez rapidement vous sentir entourer de graves trop profonds, surtout si vous y êtes sensible. La restitution sonore reste tout de même riche et parfaitement équilibrée. Les timbres de voix sont naturels et les médiums et aigus sont fidèlement retranscrits.

Le QuietComfort SE est identique au QC45 // Source : Bose

Le casque bose QuietComfort SE à moins de 200 €, est-ce une bonne affaire ?

Le QCSE est identique au QC45. Ce dernier se trouve au prix de 259 €. À moins de 200 €, le QCSE est donc une excellente affaire. La commercialisation du QuietComfort SE reste un mystère et Bose n’a pas pris la peine de communiquer sur son casque. Reste que son prix est réellement attractif. Sa conception, légère et robuste, est excellente. Le design est en tout point similaire au QuietComfort 45 et les boutons pour contrôler le volume, changer de piste et appairer l’appareil sont présents. Léger, ce Bose QCSE se maintient sur la tête sans pressions désagréables. Les coussinets sont doux et confortables, même dans le cas d’une longue utilisation.

Le casque se recharge via une prise USB-C et l’autonomie promise est de 20 heures. Comptez environ 2 h 30 pour le recharger complètement. Notez que comme pour le QC45, le QuietComfort SE est fourni avec une housse de transport, malheureusement cette fois-ci en tissu.

Pour en savoir plus sur les casques audio

