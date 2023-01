[Deal du Jour] RED by SFR, propose son abonnement à la fibre pour moins de 20 € par mois et vous fait cadeau de la première mensualité. Une affaire qui tombe à pic si vous souhaitez passer à la fibre

C’est quoi l’offre fibre de RED by SFR ?

L’abonnement fibre de RED, accompagné de la RED Box, dispose du Wi-Fi 5. Il est proposé au prix de 19 € par mois la première année, avec le premier mois offert. L’offre est sans engagement. Passé un an, l’abonnement reviendra à son prix normal de 29 € par mois. Vous pourrez résilier votre abonnement si vous le souhaitez.

Le Wi-Fi 6 est proposé avec cette offre, il vous faudra rajouter 7 € supplémentaires pour en profiter, pour un abonnement au prix de 26 € par mois.

Que propose ce forfait fibre RED à moins de 20 €/mois ?

Cette offre fibre très haut débit de RED by SFR propose une connexion en fibre optique avec des débits jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et envoi. L’abonnement s’accompagne du Wi-Fi 5, mais une option avec le Wi-Fi 6 est possible. Pour 7 euros de plus, vous aurez des débits plus importants, avec jusqu’à 1 Go en téléchargement et 700 Mb/s en envoi.

Vous pourrez profiter du décodeur Android 4K Connect TV, au prix de 29 €. Ce dernier vous offre l’accès aux applications classiques et aux plateformes de SVOD, ainsi qu’à plus de 100 chaînes sur votre TV, pour 3 € supplémentaires par mois. Si vous ne possédez pas de Smart TV, l’offre peut être intéressante, mais elle n’est pas essentielle si vous recherchez juste une connexion fibre. Si vous ne désirez pas de décodeur, vous aurez tout de même accès à 35 chaînes TV, via l’appli RED TV gratuite. Notez que 10 Go de stockage dans le SFR cloud sont inclus avec l’offre.

Est-ce que cette offre fibre de RED by SFR est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire si vous ne souhaitez pas les options TV et que seule la fibre vous intéresse. Uniquement les nouveaux clients qui ne sont pas encore abonnés à une box internet chez RED peuvent bénéficier de cette offre. En plus de la connexion internet, une ligne téléphonique est ouverte avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays. Les appels illimités vers les mobiles, habituellement facturés 5 € par mois, sont en ce moment compris avec l’offre.

