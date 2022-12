[Deal du Jour] Leclerc propose la manette Elite Series 2 Core, pour Xbox Series, à un excellent prix. Une manette beaucoup plus aboutie que celle de base, précise et personnalisable. Elle est conçue pour une utilisation sur la console de Microsoft et sur PC.

C’est quoi, la promotion sur cette manette Xbox ?

La manette Xbox Elite Series 2 Core, modèle blanc, est trouvable au prix de 149,99 € sur le store de Microsoft. Leclerc la propose actuellement à 102,69 €. Notez que le retrait en magasin est gratuit, mais qu’une livraison standard coûte 4,90 €.

C’est quoi, cette manette pour Xbox Series ?

La manette Elite Series 2 pour Xbox Series S et Series X est une manette haut de gamme, pour les joueuses et les joueurs qui souhaitent une manette pro entièrement personnalisable à l’excellente ergonomie. Les finitions sont irréprochables et l’ensemble est de très bonne qualité. Bien que l’adhérence soit meilleure que celle d’une manette standard, la prise en main reste peu ou prou la même. Une surface texturée légèrement rugueuse permet aux mains de mieux accrocher au pad. Les boutons sont globalement plus réactifs et les gâchettes plus fermes. Elles possèdent trois positions différentes et peuvent être configurées pour réagir en un clic, à l’instar d’un bouton normal.

L’une des grandes qualités de cette Elite Series 2 réside dans la présence de quatre palettes situées au dos. Elles sont configurables à loisir et fonctionnent comme des gâchettes. Leur force d’activation est agréable et leur position idéale. La croix directionnelle et les sticks analogiques sont bien marqués. Ces derniers sont d’ailleurs très agréables à manipuler, avec leur forme concave et leur relief sur les bords. Vous pourrez configurer leur niveau de fermeté pour l’adapter à votre style de jeu.

Les ailettes de la manette Xbox Elite Series 2 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Cette manette pour Xbox Series est-elle une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire, pour une des meilleures manettes pro du marché. La Elite Series 2 est entièrement configurable à l’aide du logiciel Accessoires Xbox. Ce dernier est disponible sur Xbox One et Windows et vous permet de mapper intégralement la manette et de régler la sensibilité des sticks. Chaque bouton peut aussi se voir attribuer une fonction secondaire. Vous pourrez enregistrer plusieurs réglages différents, afin de charger rapidement la configuration de manette idéale, en fonction de votre jeu.

La Elite Series 2 est alimentée par une batterie. L’autonomie est d’environ deux jours. La recharge se fait via un port USB-C et un câble de presque 3 mètres est fourni et vous permet de jouer et charger la manette en même temps. Malheureusement, la batterie est inamovible. En cas de problème, c’est toute la manette qu’il faudra envoyer au SAV.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.