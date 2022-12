Google confirme que le chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe arrive bientôt sur son application Messages. Un bêta test est en cours.

Été 2021. Google commençait le déploiement du chiffrement de bout en bout dans Messages, son application de messagerie. Une excellente nouvelle pour la sécurité et la confidentialité des échanges, toutefois contrariée par un bémol. Cette protection ne fonctionne que sur les conversations entre deux personnes et si tous les pré-requis sont satisfaits.

Décembre 2022. Google amorce le virage pour ajouter cette fonction dans les discussions de groupe. L’entreprise américaine annonce la nouvelle dans un billet de blog dédié au SMS, qui fête ses trente ans le 3 décembre. Un test est calé pour expérimenter le chiffrement de bout en bout dans les conversations à plusieurs, uniquement sur Android pour l’instant.

Du chiffrement de bout en bout pour tout le monde, si…

Le déploiement général de ce chiffrement pour les tchats de groupe est prévu courant 2023. Pour en profiter, il faudra que chaque participant utilise l’application Messages, mais aussi supporte le RCS (Rich Communications Services) et active les fonctionnalités de tchat dans les paramètres du programme. Il faut aussi utiliser Android, car Apple ne gère pas (encore ?) le RCS sur iOS.

Le RCS est vu comme le successeur du SMS, un moyen de communication qui a longtemps été indétrônable, mais qui est aujourd’hui en grosse perte de vitesse avec l’émergence des applications de messagerie — WhatsApp, Messenger, Telegram… En outre, le SMS n’est pas une solution sûre. Il est impossible, par exemple, d’avoir du chiffrement de bout en bout dessus.

Le chiffrement de bout en bout cache des informations dans d’autres données, obtenues grâce à des calculs mathématiques. // Source : Canva

Déjà proposé par défaut pour les discussions en tête-à-tête, le chiffrement de bout en bout pour les échanges de groupe va permettre à Google Messages de se placer parmi les applications qui protègent le mieux les messages privés. En effet, si les messageries prévoient pour une large partie d’entre elles une telle option, toutes ne l’activent pas de base.

Les travaux de Google sur ce terrain ont été repérés au printemps 2020, après une analyse de certaines portions du code source d’une version privée de l’application. C’est en novembre 2020 que l’entreprise américaine a confirmé ses intentions.

Google a opté pour Messages un protocole cryptographique déjà largement reconnu et apprécié : le protocole Signal. Développé pour l’application Signal, il est devenu une référence dans les services destinés au grand public. On le retrouve aussi dans Messenger, WhatsApp, Skype et, bien sûr, Google Messages. Il n’a jusqu’à présent jamais été mis en défaut.