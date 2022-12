[Deal du Jour] Jusqu’au 26 décembre, le jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword est offert pour l’achat d’une console Switch OLED, sur le site de La Fnac. Une bonne occasion pour acheter le dernier modèle de la console de Nintendo.

C’est quoi, cette offre sur la console de Nintendo ?

La Nintendo Switch OLED est vendue 319,99 € sur le site de La Fnac, tandis que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est vendu 44,99 €. En ce moment, pour l’achat d’une console Switch OLED, Zelda Skyward Sword est offert. Le pack avec la console et le jeu revient alors à 319,99 €.

Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit d’ajouter à votre panier la Switch au prix de 319,99 € et le jeu The Legend of Zelda: Skyward Sword au prix de 44,99 €. La réduction s’appliquera automatiquement.

C’est quoi, la Switch OLED ?

La Switch OLED est le modèle haut de gamme de la console de Nintendo. Son design est le même que la Switch originale avec toutefois des boutons mieux intégrés et un revêtement plus agréable. L’évolution majeure qui justifie cette nouvelle version est, comme son nom l’indique, l’écran OLED. Plus grand de 0,8″, il permet de gagner en immersion et confort visuel en mode portable. L’OLED apporte une image plus nette, des noirs plus noirs, et donc inévitablement, de meilleurs contrastes. Les couleurs ne sont pas en reste et ressortent mieux, avec un rendu colorimétrique bien plus dynamique.

L’OLED rend justice aux graphismes souvent colorés et chatoyants des jeux estampillés Nintendo. Bien évidemment, en extérieur et sous le soleil, ne vous attendez pas à des miracles. La luminosité sera quelque peu en retrait et la visibilité de l’écran forcément amoindrie. Mais, dans des endroits peu ensoleillés ou en intérieur, l’OLED tient ses promesses. Moins nomade qu’une Switch Lite, plus aboutie qu’une Switch classique, elle n’est pas pour autant plus puissante que cette dernière. La Switch OLED se destine à celles et ceux qui n’auraient pas encore la console de Nintendo et qui souhaite profiter de son bel écran OLED, tout en jouant sur leur téléviseur de temps à autre.

La réduction s’applique automatiquement dans le panier // Source : Numerama

Avec The Legend of Zelda: Skyward Sword offert, est-ce une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous souhaitez acheter une Switch. La Switch OLED est une excellente console, en nomade comme en mode docké. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, qui accompagne la console, est la version Switch du jeu sorti il y a maintenant une dizaine d’années sur Wii. Pensé comme une sorte de prologue de la saga Zelda, Skyward Sword est un jeu qui divise. La question de savoir s’il faut y jouer après l’incroyable The Legend of Zelda: Breath of the Wild se pose forcément. La réponse est oui si vous aimez la saga et oui si vous attendez avec impatience Tears of the Kingdom.

Skyward Sword était un Zelda ambitieux à son époque et cela transparaît encore aujourd’hui. Souvent brillant dans ses mécaniques et toujours passionnant dans ce qu’il tente de produire, ce Zelda fait preuve d’une grande maîtrise pour présenter son univers et vous y inclure. Les donjons sont bien conçus et fidèles à la tradition des Zelda. Le principe est toujours le même et parvient à se réinventer sans cesse tout au long de l’aventure. En dehors du gameplay qui a inévitablement vieilli, et de l’histoire parfois anecdotique, Skyward Sword mérite d’être redécouvert.

Pour aller plus loin avec cette offre

👉 Notre sélection des meilleurs jeux Switch de 2022

👉 Lisez notre test de la Switch OLED

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.